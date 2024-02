Wel of niet over de lijn? Berghuis snapt beslissing

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De VAR kon ook uit verschillende camerabeelden geen bewijs vinden dat het een doelpunt was. Dus ging de gelijkmaker niet door en gaan de Amsterdammers met lege handen terug naar Amsterdam. "Het had mooi onze kant op kunnen vallen, maar het mocht niet zo zijn vandaag", vertelt Berghuis.

Maar over de lijn of niet, volgens trainer John van 't Schip zou de wedstrijd daar helemaal niet vanaf moeten hangen: "We zijn gewoon niet goed aan de wedstrijd begonnen. Dat mag ons niet overkomen."