Biljartbond start initiatief om eenzame ouderen te verbinden: "Kan hier mijn creativiteit kwijt"

Het idee is om het initiatief verder uit te rollen over de stad. De eerste plek waar mensen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de biljartsport is Café Chris Scholten, aan de Van Woustraat in De Pijp. "Als ik aan het einde van de rit hoor van een heer van een paar straten verderop, 'ik ben uit mijn isolement gekomen en heb toch de stap genomen om mijn huisje uit te komen', dan is het voor mij een geslaagd project", aldus eigenaar Melvin Hovestad.

'Biljart als middel'

Het initiatief heeft als insteek om zowel de sport als de sociale contacten in de buurt te laten groeien. Het logo staat volgens KNBB-directeur Willem la Rivière helemaal in het teken van die gedachte. "We hebben bewust gekozen voor een kopje koffie, want dat symboliseert gezelligheid", geeft hij aan. "Op het schoteltje de biljartballen. Dus primair koffie, sociale gezelligheid en secundair het biljarten. Dus biljart als middel."

Tijdens de pandemie is de bond het initiatief gestart en ondanks de maatregelen was er tevredenheid over de resultaten. Daarom is besloten Tijd voor Krijt opnieuw op te starten en de keuze voor Café Chris Scholten als startlocatie was voor kroegbaas Hovestad een eer.

Hoewel hij eerlijk toegeeft dat het biljart op drukke avonden best wel eens in de weg staat. "Maar toch weegt zwaarder dat hier ouderen binnenkomen en een biljartje kunnen maken", zegt hij stellig. "Dan moet je die keuze maken en daar niet voor weglopen."