Damsko aflevering 25: Babyproof Madness

In de miniserie ‘Kronieken van Rob’ duiken we deze keer in het sportieve verleden van de paradijsvogel. Eind jaren ‘70 was Rob Europees en nationaal kampioen windsurfen. Op de pier van Scheveningen haalt hij herinneringen op aan een tijd waarin hij door middel van de surfplank kon ontsnappen aan zijn zware leven op de Wallen en de onderwereld.

In de spot staat Floor die misschien wel de grootste fan is van de britse band Madness. Ze richtte zelfs de officiële fanclub op, en bezoekt als alles mee zit wel zes optredens per jaar.

In de rubriek ‘De Kaart’ kleurt Marie België in, hoewel ze geboren en getogen is in Amsterdam. Omdat haar ouders Belgisch zijn heeft zij ook de Belgische nationaliteit. Ze baalt wel dat ze niet mag stemmen in Nederland.

En vanaf de bouwmarkt gaat Damsko deze keer mee naar de boot van Martijn. Hij is bezig zijn bootje babyproof te maken voor zijn pasgeboren zoon. Hoewel hij pas tien dagen vader is, heeft hij al wel een helder idee over wat voor ouder hij wil zijn.

