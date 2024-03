D66 wil af van de hop-on hop-off: "Bus rijdt in een maas van de wet"

Iedere Amsterdammer kent ze wel, maar gebruik ze eigenlijk nooit: de hop-on hop-off bussen. De rode toeristenbus heeft, net als een GVB-bus, een ov-ontheffing, maar openbaar vervoer is het eigenlijk niet. Moeten we deze bussen überhaupt in de stad willen hebben? D66-raadslid Elise Moeskops vindt van niet: "De hop-on hop-off bus rijdt in een maas van de wet."

Ook wethouder Verkeer Melanie van der Horst (D66) wil meer zeggenschap over de bussen, maar zegt dus beperkt te worden door de regelgeving. "Het enige waar we als gemeente invloed op hebben is op het aantal haltes waar de bussen kunnen stoppen. We gaan de komende tijd de mogelijkheden bekijken om op die manier invloed uit te oefenen", aldus Van der Horst.

In Den Haag wordt de Wp2000 herzien. Het is nog niet zeker wat dit voor de hop-on hop-off bussen betekent. Als hierin niks veranderd zal de Vervoerregio weer een ontheffing verlenen. Ook ligt er volgens Moeskops weinig prioriteit voor Den Haag om dit op te pakken. "Er is geen Haags Kamerlid dat denkt laten we daar vaart achterzetten. Volgens hen is het voor niemand een probleem, alleen in Amsterdam."

Reactie van hop-on hop-off

"Het is ons bekend hoe binnen de gemeente over onze lijndienst wordt gedacht. Dat is jammer, want wij zijn van mening een mooie dienst te leveren aan de bezoeker die we in onze stad graag verwelkomen. Ik doel op de bezoeker die een tijd lang als kwaliteitstoerist en daarna als de waardevolle bezoeker wordt aangemerkt. Alle mooie grote internationale steden in de wereld hebben een dergelijke service en waarom zou dat in Amsterdam niet het geval mogen zijn? Wij rijden met een ontheffing van de Vervoerregio Amsterdam, die regelmatig wordt hernieuwd, na te zijn afgestemd met o.a. de gemeente en het GVB. De ontheffing is gebaseerd op de Wet Personenvervoer 2000, waarbij wij ons altijd aan de geldende voorschriften houden. In de zestien jaar dat wij deze dienst aanbieden hebben wij regelmatig overleg gehad met de gemeente, we hebben altijd open gestaan voor bedenkingen en wensen vanuit de zijde van de gemeente en ook regelmatig onze routes en haltes hierop aangepast. Wij hebben hier echt grote beweging getoond en het zou mooi zijn als de gemeente dit ook inziet en op waarde zou kunnen schatten.

Onze gebruikers worden op een hoogwaardige, prettige en informatieve wijze veilig door de stad vervoerd, van bezienswaardigheid naar bezienswaardigheid, zonder te hoeven overstappen of zich te oriënteren op hoe het ov-systeem in deze stad werkt. Onze medewerkers helpen hen in veel gevallen in hun eigen taal met adviezen en informatie. We passen de inzet van voertuigen aan op de vraag; als het rustig is rijden we met minder bussen en bij drukte zetten we er meer in. Dus geen onnodige inzet, efficiënt en in meerdere opzichten verantwoord."