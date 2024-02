Drie maanden cel voor aanranden van drie vrouwen op straat in De Pijp

Een man zonder vast woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot drie maanden cel voor het aanranden van de drie vrouwen in De Pijp. Hij zat aan hun billen en zat daarbij ook twee keer aan zichzelf.

De aanrandingen gebeurden eind oktober in een tijdsbestek van vijf dagen. De man ging bij de drie aanrandingen op eenzelfde manier te werk, waarbij hij zijn slachtoffers achtervolgde.

Dader achtervolgde zijn slachtoffers

De eerste aanranding was kort na middernacht op 24 oktober toen een vrouw uit de metro stapte bij de Tweede van der Helststraat. Ze merkte dat de man haar achtervolgde. Toen de vrouw bij haar woning de sleutel in de voordeur stak, zat hij aan haar. Toen de vrouw zich omdraaide, zag ze dat de man ook aan zichzelf zat. Hij maakte daarbij kreunende geluiden en wees met zijn andere hand naar zijn geslachtsdeel.

De tweede aanranding gebeurde enkele dagen later op 28 oktober, toen een vrouw haar fiets op slot zette bij de Eerste Sweelinkstraat. Een man die aan zijn kruis zat, volgde haar toen zij naar haar woning liep. Toen ze tegen de man riep om 'op te rotten', riep de man "jah, jah, come on" en zat hij aan haar. De vrouw begon heel hard te schreeuwen, terwijl de man aan zichzelf zat. Bij het dichtdoen van haar deur, ramde hij daar hard tegenaan. De vrouw verklaarde later dat ze dacht dat hij haar wilde verkrachten.

Nog geen halfuur later sloeg de man opnieuw toe, toen een vrouw haar fiets voor haar woning zette. Ze hoorde een mannenstem achter haar en toen ze zich omdraaide bleek de man op 20 centimeter afstand van haar te staan. Toen ze hem zei om weg te gaan, bleef de man staan en duwde ze hem weg. De man werd daarop boos en zat aan haar. Ze wist daarop haar woning in te vluchten, terwijl de man op haar af kwam rennen en tegen de voordeur ramde.

Locatie- en contactverbod

De man is door de vrouwen herkend als de dader. De vrouwen verklaarden op zitting nog altijd last te hebben van angstgevoelens. De man heeft verklaard zich niet alles te kunnen herinneren omdat hij teveel had gedronken. Hij liet wel weten van plan te zijn om Nederland te verlaten. Naast de celstraf legt de rechtbank de man ook een locatieverbod voor een deel van het centrum van Amsterdam op, alsook een contactverbod met de slachtoffers.