Campagne tegen seksuele intimidatie van start, veel vrouwen en meisjes slachtoffer

De campagne 'Stop seksuele intimidatie' duurt een week en doet via schermen in de stad en in trams een beroep op Amsterdammers om seksuele intimidatie tegen vrouwen een halt toe te roepen. Het is het startsein van een breder offensief tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld dat het stadsbestuur dit voorjaar presenteert.

"Meisjes en vrouwen krijgen steeds meer kansen. Tegelijk staat hun zelfbeschikking onder grote druk, en heeft of krijgt het merendeel van meisjes en vrouwen te maken met (seksuele) intimidatie en zelfs geweld", aldus burgemeester Femke Halsema. "We moeten de verworvenheden op het gebied van zelfbeschikking van meisjes en vrouwen behouden en verdedigen. Voor vrouwenhaat, intimidatie en seksisme is er in Amsterdam geen plaats. Dat maakt deze campagne duidelijk."

Als onderdeel van het offensief tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld komt er dit jaar een inloophuis waar slachtoffers van seksueel geweld psychische, medische en strafrechtelijke hulp en informatie kunnen krijgen. Daarnaast wordt ROSA uitgebreid: een persoonsgerichte aanpak waarin stadsdeel, politie en zorgpartijen nauw samenwerken voor meisjes en jonge vrouwen met complexe problematiek in kwetsbare omstandigheden.

Op Internationale Vrouwendag worden gelijke rechten, vrijheid en zelfbeschikking van vrouwen in de schijnwerpers gezet. Afgelopen zondag verzamelden zich duizenden mensen op de Dam voor de Feminist March 2023, in aanloop naar Internationale Vrouwendag.