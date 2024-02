Ajax nl Coach Knutsen van Bodø/Glimt neemt niet op als Ajax belt

Trainer Kjetil Knutsen van Bodø/Glimt is in het verleden weleens genoemd als iemand die wel bij Ajax zou passen. Vandaag zat hij in de Johan Cruijff Arena want zijn ploeg speelt morgen in de Conference League tegen Ajax. Over een eventuele toekomst bij Ajax had hij weinig te zeggen. "Ik heb veel respect voor Ajax en voor de coach. Ik ben enorm blij dat ik trainer ben bij Bodø/Glimt en we hebben morgen een belangrijke wedstrijd te spelen. Ik hoop dat je begrijpt dat mijn gedachten bij de wedstrijd zijn en ik hoop dat we nu klaar zijn met de vragen over mijn situatie."

De coach van de Noorse club werd eerder al een paar keer in verband gebracht met Ajax. Zo zou Knutsen afgelopen zomer contact hebben gehad met Sven Mislintat, voordat die uiteindelijk voor Maurice Steijn koos. Maar of hij opneemt als Ajax hem komende zomer zou bellen? "Degenen die mij kennen weten dat ik nooit opneem als het een onbekend nummer is. Of het nou uit Engeland of Nederland is, ik neem nooit op", reageerde Knutsen.

Conference League Ajax maakt zich ondertussen op voor een historische wedstrijd, de allereerste ooit in de Conference League. Een competitie waar de afgelopen jaren nog weleens lacherig over werd gedaan, maar die nu uiterst serieus wordt genomen. "We zijn niet in de positie om dat niet te doen", aldus Ajacied Steven Berghuis desgevraagd. "We respecteren het toernooi en we denken ook niet aan het toernooi winnen. Eerst Bodø en verder nog niet." De aftrap van het duel tussen Ajax en Bodø/Glimt is morgen om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena.