Zwak Ajax kruipt door het oog van de naald: "We moeten zeker in de spiegel kijken"

Dat het uiteindelijk gelijkspel werd was een gelukje, want Ajax speelde zeer matig. "Ik denk dat we wel in de spiegel moeten kijken na wat we in de eerste helft hebben laten zien", aldus Invaller Branco van den Boomen. Hoe het de volgende keer dan wél lukt om overtuigend te winnen? "Druk zetten, daar moeten we stappen in maken."

Fighting spirit

John van 't Schip is zelf gematigd tevreden over het gelijkspel. Hoewel de wedstrijd geen schoonheidsprijs verdient, is de trainer toch tevreden dat zijn ploeg in de laatste fase van de wedstrijd een soort wederopstanding heeft laten zien: "De fighting spirit was wel dusdanig dat je terugkomt tot 2-2. En dat is denk ik een heel positief gegeven."