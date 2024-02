Wisselvallig weekend op komst: vooral zondag veel regen

Het hele weekend ligt de maximumtemperatuur tussen de negen en twaalf graden. Ondanks de vrij constante temperaturen verschillen de dagen dus erg van elkaar. Zaterdag is de gunstigste dag voor iedereen die buitenactiviteiten op de planning heeft staan: ruime kans op zon en een zwakke wind uit het westen.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag neemt de dikkere bewolking geleidelijk toe, maar het blijft overal droog. Tijdens de nacht naar zondag koelt het af naar ongeveer zeven graden.

Natte zondag

De tweede dag van het weekend is het een stuk minder aangenaam. Er trekt een groot regengebied over het land waardoor het overal een geruime tijd gaat regenen. Pas aan het einde van de avond verlaat het regengebied via het oosten het land. De wind is matig tot vrij krachtig, 3-5 Bft.

In de nieuwe week wordt het waarschijnlijk wat droger, maar een enkele bui behoort nog wel tot de mogelijkheden. In de loop van de nieuwe week neemt de kans op een wisselvallig weer met veel regen en flink wat wind weer toe, maar dat is nog onzeker.