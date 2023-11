Extreem veel wateroverlast na regen: "Ik draag laarzen in mijn woonkamer"

Ondergelopen kelders en pleinen die tot je enkels blank staan: de aanhoudende regen was de afgelopen dagen niet te missen. Verschillende plekken in Amsterdam lijken daar niet tegen bestand. Journalist Tracy Metz legt uit waarom het op sommige plekken in de stad misgaat en hoe wordt geprobeerd om het water toch weg te krijgen. "Niemand gaat hieraan ontsnappen."

Jurre Hazeleger trekt eerst zijn regenlaarzen aan voordat hij een rondleiding geeft in zijn ondergelopen woonkamer aan de Marnixstraat. "Dit zijn mijn nieuwe waterslippers", vertelt hij. "Het klotst gewoon als ik door mijn kamer loop. Ik baal er echt heel erg van." De komende dagen krijgt hij van verhuurder Stadsgenoot een vervangende woning en is hem op het hart gedrukt dat zijn woning zo snel mogelijk hersteld wordt.

Journalist en maker van de podcast 'Nattigheid' Tracy Metz legt uit dat de overlast op verschillende plekken in de stad toeneemt: "Deze oktober was volgens het KNMI de natste oktober sinds 1906. Het is dus ook de combinatie van herfst en storm die overlast heeft veroorzaakt. Door klimaatverandering regent het steeds harder op kleine plekken, microbursts heet dat. Dat plenst in het riool. Dat kan zulke grote hoeveelheden vaak niet aan en dan komt het weer omhoog. Dan krijgen we zulke grote plassen op straat."

Volgens Metz zie je overlast in veel wijken om verschillende redenen. "In Zuid kwamen er veel klachten over wateroverlast omdat mensen daar hun woning gingen uitbreiden met een kelder. Die kelder kan je heel mooi droogmaken, maar dan duw je het water naar de buren en die zijn dan niet blij. Ook hebben we deze week in de Houthavens gezien dat het water echt tegen de ramen klotste en zelfs op de Zuidas zijn ze druk bezig met groenstroken, omdat ze zien dat niemand hieraan gaat ontsnappen."

Daarnaast liggen sommige delen van de stad laag: "Zoals de Watergraafsmeer, kan heel goed zijn dat ze daar in de toekomst echt last van het water gaan krijgen."

Metz is enthousiast over de innovatieve oplossingen van de gemeente. "De trambaan op de Nieuwezijds Voorburgwal is vernieuwd. Nu zit daaronder een heel dik pak steenwol die het water als een spons moet opvangen. Op de Zuidas worden groenstroken neergelegd. We zijn innovatief bezig, maar het is wel tegen de klippen op. Want die regen gaat alleen maar meer en heftiger worden", vertelt ze.