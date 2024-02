Digitale 'highway to hell': 152.000 mensen in de wachtrij voor AC/DC

Wie een staplaats wil in de Johan Cruijff ArenA mag een vrij stevige 168 euro aftikken. Maar dat heeft overduidelijk geen drukkend effect gehad op het enthousiasme van de hardrockfans. De 152.000 'wachtenden voor u' zouden alleen al in drie volle Arena's kunnen passen. De show was dan ook, ondanks een digitale highway to hell, binnen twee uur uitverkocht.

Succesbezetting

Het is voor het eerst sinds 2009 dat de Australiërs in de ArenA stonden. Het leek er een paar jaar op dat het wel klaar was met AC/DC. Oprichter Malcolm Young overleed in 2017, zanger Brian Johnson kreeg problemen met zijn gehoor, bassist Cliff Williams stopte ermee en de drummer, Phil Rudd, belandde in de cel voor drugsbezit en doodsbedreiging. Maar tijdens de coronacrisis kwam de band weer terug in zijn succesbezetting. Malcolm is vervangen door neef Stevie Young.

De hardrockband treedt op woensdag 5 juni op in de Johan Cruijff Arena.