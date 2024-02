Hardrockband AC/DC komt naar Johan Cruijff Arena

AC/DC gaat optreden in de Johan Cruijff Arena. Dat kondigt de Australische band vandaag aan op Instagram. De hardrockband treedt op woensdag 5 juni op in de Johan Cruijff Arena.

"We zijn heel blij om eindelijk de Europese 'Power Up’-tour aan te kondigen", schrijft de band op Instagram. Het is voor de eerste keer in zeven jaar dat de band weer op tournee gaat. De laatste keer dat we de band in Nederland mochten ontvangen was in 2015, toen de Australiërs in Arnhem optraden.

Het leek er een paar jaar op dat het wel klaar was met AC/DC. Oprichter Malcolm Young overleed in 2017, zanger Brian Johnson kreeg problemen met zijn gehoor, bassist Cliff Williams stopte ermee en de drummer, Phil Rudd, belandde in de cel voor drugsbezit en doodsbedreiging.

Tijdens corona kwam de band weer terug in zijn succesbezetting. Malcolm is vervangen door neef Stevie Young. Tickets voor het concert gaan op 16 februari in de verkoop. De goedkoopste tickets zijn 84 euro.