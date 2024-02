Zorgen over toename antisemitisme: "Tijd dat we met de samenleving antwoord geven"

Het aantal meldingen van antisemitisme is landelijk verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers bij de regionale meldpunten van discriminatie.nl. Veel incidenten gebeuren in Amsterdam, vertelt Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Hij luidt daarom de noodklok.

In 2023 kwamen er 156 meldingen binnen bij de meldpunten. Het jaar ervoor was het 69. "Dan is het tijd dat we met de samenleving antwoord geven", stelt Verdoner. Hij geeft met het NCAB advies over antisemitismebestrijding aan het Ministerie van Justitie. 'Grootte en intensiteit ongekend' De grootste toename in het aantal meldingen is te zien na 7 oktober, toen Hamas een grootschalige aanval opende op Israël, wat eindigde in een enorm bloedbad aan de Israëlische kant. Israël reageerde hierop met onder andere bombardementen, ook met desastreuze gevolgen. "Je ziet dat als het Israëlisch-Palestijns conflict oplaait, dat er ook een toename in het aantal meldingen van antisemitisme is." Dat het dit jaar dus zou toenemen, had de coördinator al verwacht. "Maar de grootte en intensiteit ervan is ongekend."

AT5

Verdoner vertelt dat er ongeveer 40 duizend Joden in Nederland wonen, waarvan ongeveer 20 duizend in Amsterdam. "Veel incidenten waarvan wij signaal hebben gekregen, vinden plaats in Amsterdam. Zo hebben we een sessie georganiseerd voor ouders wiens kinderen problemen ervaarden." Wat eruit die sessie komt, blijkt schokkend. Verdoner ziet ouders in tranen. "Een van die kinderen kreeg van jongetjes in een appgroep te horen: wat jouw volk doet is verschrikkelijk, we gaan je pakken en de volgende keer dat je naar school komt, gebeurt je wat. Er werden foto's van wapens meegestuurd. Dat jongetje van negen jaar oud is niet meer naar school gegaan."

Quote "De directie zei tegen ouders dat het beter was als ze een andere school voor hun kind zochten" Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding

Een tweede voorbeeld is van twee kinderen op dezelfde school die ook gepest worden. "Tegen beide ouders had de directie gezegd: 'het is beter als je een andere school zoekt'. Dat vond ik echt een teken aan de wand."

AT5

De gebeurtenissen van 7 oktober hebben een gevoel versterkt bij de Joodse Amsterdammers dat al langer leefde, zegt Verdoner. "Er zijn al allerlei veiligheidsmaatregelen nodig rondom hele normale dingen, zoals een lagere of middelbare school. Dat heeft al heel veel impact, als je elke dag langs die maatregelen moet." Verdoner bedoelt bijvoorbeeld de Koninklijke marechaussee, de hekken en camerabewaking rondom Joodse scholen. "Dat weet je dat iemand het op je gemunt heeft." Alle maatregelen en trends die al zichtbaar waren voordat het conflict in het Midden-Oosten weer groot in het nieuws kwam, samen met het oplopend aantal meldingen, zorgt ervoor dat de Joodse gemeenschap zich nu iets afvraagt. "Ze denken: waar gaat het naartoe?", zegt Verdoner. "En ze willen dat er een stevig statement komt."

Quote "Een uitje naar een herdenkingsplek helpt om kinderen uit de online desinformatie te trekken" Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding