Van 't Schip trekt harde conclusies na gelijkspel tegen NEC

"Het is niet een Ajax kwalitatief elftal zoals we dat allemaal willen, die voor plaats één moet spelen en domineert in thuiswedstrijden. Zover zijn wij niet", zo klonken de woorden van trainer John van 't Schip in de persconferentie na de wedstrijd tegen NEC (2-2). Volgens Van 't Schip zit Ajax in een moeilijke fase waarin een aantal belangrijke spelers ontbreken en dat breekt het team letterlijk en figuurlijk op.

Jordan Henderson hoopt dat de jonkies leren van het puntenverlies. "We hebben gezien dat het spel zomaar aan het einde van de wedstrijd kan veranderen. We proberen te leren om dit op de juiste manier te gebruiken om te verbeteren. Net zoals de vorige wedstrijd."

Van 't Schip doet zijn uiterste best samen met de staf. "Die jongens doen ook allemaal ontzettend hun best, maar het heeft ook gewoon te maken met de kwaliteit." De stappen die er volgens de trainer zijn gemaakt en ook weer zijn teruggezet, moeten weer opnieuw worden gemaakt. "Hopelijk komen Steven Bergwijn en Steven Berghuis er weer bij, want het blijkt gewoon hoe belangrijk zij zijn."

Ook haalt Van 't Schip aan waarom hij als trainer voor Ajax is ingesprongen eind oktober, begin november. "Ik wist welke selectie het was en daar is niet veel verandering ingekomen. We gaan de wedstrijd analyseren, je gaat overwegen om het iets anders te doen, zolang we niet de beschikking hebben over een aantal sterkhouders." En dat betekent: met vlagen beter en minder goed.