Ajaxfans zoeken troost in theater bij voorstelling 'Godenzonen': "Anders helemaal een klotedag"

De voorstelling van de drie vrienden gaat over het rijke verleden van Ajax, maar zeker ook over dit seizoen. Zo horen we naast de namen van oud-spelers als Lasse Schöne, Zlatan Ibrahimovic, en Winston Bogarde, ook teksten als: "Steijn deed ons pijn, hield ons klein, maar gelukkig kwam het tot een eind." Robbie Wallin, een van de drie, betitelt de stijl van de show als 'modern cabaret'. "In plaats van alleen met een piano of een gitaar, komen wij met beats en andere livemuziek", zegt Wallin.

Het trio bestaat verder uit Luan Buleshkaj en Guillano Herdigein. Wallin en Buleshkaj kwamen samen voor het eerst op het idee om een theatershow te maken over hun grote liefde. "Toen vroegen we Guillano erbij, die ook Ajacied is. Er is niets mooier dan een theatervoorstelling maken over je grootste passie en dat is 'Jaxie'."

Flinke kater

Het trio gaat al meer dan twee jaar langs de theaters met de show, meestal plannen ze dat vóór een wedstrijd. Gisteren was dat andersom. Door het gelijkspel van Ajax tegen NEC ging ook het publiek de voorstelling gisteren in met een flinke kater. "Die wedstrijd was een drama", vertelt een van de toeschouwers. "Maar gelukkig hebben we hier nog een leuke show gehad. Anders had ik helemaal een klotedag gehad."

Voorlopig was dit dus de laatste volledige voorstelling in de stad, wel spelen de mannen binnenkort nog op andere plekken in het land. Ook spelen ze in Amsterdam een paar keer een korte variant.