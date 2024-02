Stad nl Joy is nu zelf ook een sticker, ontmoet ze dan éindelijk de echte 'kale stickerman'?

De sticker van de kale man die door de hele stad hangt houdt Joy al weken in zijn greep. En nadat ze AT5 erover vertelde, wordt het mysterie alleen maar groter: ook háár hoofd hangt inmiddels door de hele stad. Ze zoekt door en is een belangrijke hint op het spoor gekomen. We gaan met haar mee om haar hoofd te aanschouwen en de stickerman te ontmaskeren.

De sticker van de kale man is sinds een paar weken overal in de stad te vinden; op lantaarnpalen, elektriciteitshuisjes en stoplichten. Joy begon een social media-zoektocht om te achterhalen wie de man is, maar dat blijkt veel lastiger dan gedacht. Nu is ze zelf dus ook een sticker geworden. "Ik vind het wel grappig", vertelt Joy terwijl ze naar haar eigen versie van het 'ei-hoofd' kijkt, zoals ze het zelf noemt. Wie haar hoofd naast de al bestaande sticker heeft geplakt is een raadsel, maar ze vindt het een mooie actie. "Ik denk misschien dat hij het zelf heeft gedaan. Volgens mij is het een foto uit jullie video", vertelt ze. De zoektocht gaat verder Ze blijft op zoek de man. "Ik heb het wel een beetje op een lager pitje staan, maar de tips en hints blijven binnenkomen. Op mijn werk in café Nol zeggen mensen hard mee te zoeken." Joy kreeg een hint van iemand aan de bar en is er via via achter waar de man zou werken. "Maar ik heb hem nog niet opgezocht."

AT5

Dat hoeft ze geen twee keer te zeggen, we gaan met haar mee op zoek. Via internet staan we bij zijn mogelijke kantoor, maar dat blijkt de oude locatie. Eenmaal aangekomen vlucht er iemand het kantoor weer in. "Ik kan je echt niet helpen, dat mag niet." Het blijft een vraag waarom het zo lastig is en waarom Joy hem niet te pakken krijgt. Na een ochtend zoeken lijkt ze dus precies even ver van huis als ze al was: "Maar deze kunnen we dus in ieder geval afstrepen", probeert ze hoopvol. "Ik ga jullie op de hoogte houden als ik meer weet."