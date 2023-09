'Brits kunstenaarscollectief claimt stickers in binnenstad met crack- en heroïnezone'

Een Brits kunstenaarscollectief claimt achter de stickers in het centrum van de stad te zitten waarop staat dat je in een 'crack- en heroïnezone' bent. Volgens het collectief hebben ze de stickers opgeplakt om zo aandacht te vragen voor de drugsproblematiek.

Dat heeft het kunstenaarscollectief, genaamd Pattern Up, verteld tegen De Volkskrant. Vorige weken doken de stickers, in de huisstijl van de op toeristen gerichte campagne van de gemeente, op in de binnenstad. Daarop stond dat de verkoop en het gebruik van crack en heroïne' toegestaan is in het gebied.

Een voorbijganger die AT5 sprak over de stickers dacht dat ze zouden zijn gemaakt door binnenstadbewoners. "Een soort van anti-movement tegen mensen die overlast veroorzaken." Maar volgens het Britse collectief zijn zij de bedenkers van de stickers en is Amsterdam niet de eerste stad waar ze zijn opgedoken. Ook in Londen, Brighton, Cambridge en Dublin waren de stickers - in de huisstijlen van die steden - te vinden.

'Drugsbeleid moet worden hervormd'

Volgens een anoniem lid van het collectief, waar De Volkskrant mee heeft gesproken, is de actie in Amsterdam erop gericht het Nederlandse drugsbeleid te hervormen. "Uiteindelijk willen we hervormingen in de politiek teweegbrengen. We streven naar decriminalisatie en zelfs legalisatie, zodat gebruikers makkelijker hulp kunnen krijgen." Dat zou dan volgens Pattern Up ook moeten met schone naalden en pijpen. "Amsterdam is vrij vooruitstrevend, maar ondervindt ook de problemen die crack en heroïne wereldwijd met zich meebrengen."

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum liet vorige week weten dat de stickers meteen weggehaald worden als handhavers ze zien hangen. Ook zou er worden bekeken of er aangifte kan worden gedaan. De leden van het kunstenaarscollectief zijn niet bang voor de aangifte, maar betreuren de handelwijze van de gemeente wel. "Dit lost het probleem niet op. Mensen zouden meer bezig moeten zijn met de boodschap achter de actie, dan met de stickers zelf. Het is niet zo dat je voor of tegen moet zijn, maar feit is wel dat er een probleem is dat opgelost moet worden."

Bekijk hier de video die AT5 vorig week maakte over de stickers: