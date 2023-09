video nl Stickers in binnenstad waarop staat dat je in een 'crack- en heroïnezone' bent

Sinds een aantal dagen hangen er vreemde stickers met het logo van de gemeente in de binnenstad. Op de stickers staat de tekst dat je in een 'crack- en heroïnezone' bent. De gemeente is er niet blij mee en overweegt aangifte te doen.

De maker heeft naast het logo van de gemeente ook de tekst 'how to Amsterdam' gebruikt. Dat is dezelfde tekst die de gemeente voor op toeristen gerichte campagnes gebruikt. Hij of zij schrijft dat 'de verkoop en het gebruik van crack en heroïne' toegestaan is.

De nepstickers op de Prins Hendrikkade AT5

De echte campagne van de gemeente AT5

"Dit zal de gemeente niet toestaan, dus weghalen", zegt een voorbijganger. Een ander vermoedt dat de stickers, het ging vanochtend op de Prins Hendrikkade bij het Damrak om zeker drie stuks, gemaakt zijn door binnenstadbewoners. "Een soort van anti-movement tegen mensen die overlast veroorzaken." Een toeristengids vertelt dat de tickers er ongeveer een week hangen. "Ik zag net al een toerist er een foto van maken. Ik weet niet wie het gemaakt heeft, maar dit is humor."

Quote "Dit moet je nooit roken of eten. Gewoon wiet roken en niet te veel" Toerist

Veel toeristen denken wel dat het een echte boodschap is, maar ze snappen de in het Nederlands geschreven tekst niet en denken soms dat er juist gewaarschuwd wordt voor de verkoop van crack en heroïne. "Dit moet je nooit roken of eten. Gewoon wiet roken en niet te veel", vertelt een toerist. Een woordvoerder van stadsdeel Centrum zegt dat de stickers meteen weggehaald worden als handhavers ze zien. Mede omdat het logo en de huisstijl van de gemeente gebruikt zijn, overleggen ambtenaren nog met de politie over de vraag of ze aangifte kunnen doen.