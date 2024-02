Veroordeelde JoeyAK moet vijf ton aan ‘illegale contanten’ terugbetalen aan de Staat

De 27-jarige Joël H., beter bekend als de populaire artiest JoeyAK, moet ruim 500 duizend euro terugbetalen aan de Staat. Dat heeft de rechtbank besloten. Uit onderzoek van de politie naar de bankrekening en huiszoekingen bleek dat H. over een grote hoeveelheid contant geld beschikte. Volgens justitie verdiende hij een groot deel van dat geld bij de handel in cocaïne.

"De rechtbank is van oordeel dat de berekening in het rapport, gebaseerd op bewijsmiddelen, goed onderbouwd en voldoende aannemelijk is gemaakt door het Openbaar Ministerie. Dan is het vervolgens aan veroordeelde (Joël H., red) om aannemelijk te maken dat de berekening van het Openbaar Ministerie niet juist is", schrijft de rechtbank in haar vonnis. En daar is volgens de rechtbank geen sprake van.

Het bewijs van justitie bestaat uit een video waarin een kind uit de directe omgeving van de rapper met pakken geld van in totaal 200 duizend euro speelt. Ook chatberichten ondersteunen volgens het OM de handel in cocaïne. Onder de naam 'beton' zou AK met een ander lid van 'Zone 6' spreken over drie ton die terug zou worden geïnvesteerd. Ook zou iemand die vaak meewerkt aan de videoclips van de rapper een Rolex-horloge hebben gekregen. Zoals AK rapt in zijn nummer 'Blijf Soldaat': "Iedereen die strijdt in de wijk, die krijgt een Rolex van mij."

Verdiende JoeyAK tonnen in zijn leven als artiest of was hij betrokken bij de handel in verdovende middelen en witwaspraktijken? Het was de vraag die begin januari boven de zogeheten 'ontnemingszaak' hing. AK, voorman van rapformatie 'Zone 6' uit Holendrecht, werd eerder veroordeeld voor het witwassen van twee ton. Maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou hij veel meer illegale inkomsten hebben gehad, ruim 800 duizend euro. Het OM baseert dat op onderzoek naar de bankrekening en huiszoekingen waar onder andere kleding, kassabonnen en geld werd gevonden.

Een ontnemingsprocedure is een juridische procedure waarbij de overheid probeert om crimineel verkregen winst van een persoon af te pakken. Dit kan gebeuren nadat de persoon is veroordeeld voor een misdrijf waarbij financieel gewin was, zoals drugshandel, fraude, of andere vormen van georganiseerde criminaliteit.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak deed advocaat Wouter de Zanger een poging uit te leggen waar dat geld vandaan komt. Volgens hem is het verhaal van het OM te weinig onderbouwd en is er te weinig bewijs om te kunnen zeggen dat AK handelt in cocaïne. "Daarbij rekenen ze te weinig legale inkomsten voor optredens in binnen -en buitenland. Geld dat vaak contant werd afgerekend, niet alleen voor de optredens. Ook voor meet and greets met fans kreeg hij cash geld", aldus De Zanger. Het zou om bedragen van vijf duizend euro per keer gaan. Verschillende getuigen verklaarden dat het om pakken geld van tussen de vijf en tien centimeter dik zou gaan. Met optredens zou AK duizend euro meer verdienen.

"Hij rapt niet zomaar wat, het is een hele populaire artiest. Zijn albums komen hoog in de noteringen, en zijn nummers worden tientallen miljoenen keren beluisterd." Zo wees hij op het nummer 'Huts', dat ruim 31 miljoen keer is gestreamd op Spotify.

Geen boekhouding of agenda

De rechtbank gaat in haar besluit alle punten af, te beginnen bij de contanten die werden verdiend bij optredens. "De rechtbank stelt vast dat veroordeelde geen boekhouding, agenda of registratie van deze optredens heeft kunnen overleggen. De rechtbank kan gezien daarom niet vaststellen hoeveel optredens er daadwerkelijk buiten boekingsbureaus zijn gedaan en ook niet welk bedrag hij daarvan contant heeft verkregen. De rechtbank zal dan ook geen rekening houden met mogelijke contante inkomsten uit die optredens of uit meet and greets."

Dan is er de video waarin een kind met stapels geld speelt: "De rechtbank stelt vast dat de betreffende video is gemaakt met en aangetroffen is op de telefoon van veroordeelde." De video zou in de woning van iemand uit de omgeving van AK zijn gemaakt. Het geld zou bestemd zijn voor een clip-shoot en de artiest zou het geld zelf naar die woning hebben gebracht. Om die reden wordt het geld aan H. toegeschreven.

Chats over investering in cocaïne

En dan is er ook de vermeende herinvestering van drie ton in een partij cocaïne. Onder de naam 'beton' zou AK met een ander lid van 'Zone 6' spreken over het bedrag dat terug zou worden geïnvesteerd. "Had gehad 875 laatst waarvan 300 terug was geinvest of was 850", is een bericht dat is aangetroffen in een onderzoek genaamd 'Brannec'.

Maar de rechtbank is het met de advocaat eens dat er onvoldoende bewijs is om AK te koppelen aan de contante investering van drie ton. De rechtbank stelt wel vast de artiest de naam 'Beton' gebruikt. Deze naam werd bij diverse accounts in zijn telefoon gevonden. Maar dat er in de onderzochte chats daadwerkelijk gedoeld wordt op JoeyAK is volgens de rechtbank niet bewezen.

Advocaat De Zanger heeft namens zijn cliënt laten weten teleurgesteld te zijn, met name op het punt over de legale contante betalingen bij optredens. Ze overwegen hoger beroep in te stellen.

Eerdere veroordeling

Deze ontnemingsprocedure is een vervolg van een eerdere veroordeling. In 2020 werd hij veroordeeld voor het ontvoeren van een vrouw en haar twee kinderen. Bij de vrouw zou hij heet water in haar nek gegooid hebben en meerdere keren geslagen hebben met een wapen. Hij werd veroordeeld tot ruim drie jaar cel, maar werd vervroegd vrijgelaten met een enkelband.

Maar in de periode dat hij vrijkwam, pleegde H. volgens justitie opnieuw een strafbaar feit. De voorman van 'Zone 6' zou samen met andere leden van de rapformatie een rivaliserende rapper hebben ontvoerd en mishandeld. Volgens het OM waren alle verdachten betrokken bij de ontvoering. Hoewel alle verdachten de ontvoering ontkennen, eiste justitie jarenlange celstraffen, zeven jaar tegen AK en vier jaar tegen Danzel S. (Bigidagoe, red).

De uitspraak in die zaak volgt in maart, AT5 maakte deze reportage over de inhoudelijke behandeling.