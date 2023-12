JoeyAK en leden 'zone 6' ontkennen ontvoering rivaliserende rapper: "Misschien is hij jaloers"

"Misschien is hij jaloers op me?", vroeg Joël H., beter bekend als JoeyAK, zich vandaag hardop af in de rechtbank. De voorman van rapformatie 'Zone 6' en acht andere leden van de groep staan terecht voor de ontvoering van Kobus L., een rapper waarmee al langer ruzie was. Vrijwel alle verdachten ontkenden dat het om een gijzeling ging óf stellen er helemaal niet bij te zijn geweest.

De negen verdachten, vrijwel allemaal lid van de rapgroep uit Holendrecht, zouden op 3 september 2022 de 27-jarige Kobus L. hebben gedwongen in een bus te stappen bij autowasstraat Happy Duck in Duivendrecht. De man moest daarbij volgens justitie op de grond gaan zitten en bezittingen zoals zijn telefoon, Rolex-horloge en Louis Vuitton-tasje afgeven. Daarbij zouden de mannen hem hebben geblinddoekt door een trui om zijn hoofd te binden en hem meermaals hebben bedreigd.

JoeyAK gaf vanochtend direct een ontkennend antwoord op de vraag of hij betrokken was bij de gijzeling van het slachtoffer. Een andere verdachte stelde dat het verhaal over de bedreigingen, mishandelingen en berovingen zouden zijn verzonnen. 'Een goede film' noemt een verdachte het zelfs.

"Ik ben demon hè, als je niet meewerkt, ga ik je schieten", zou een van de gijzelnemers hebben gezegd. "Prik hem als hij niet luistert", en "als je niet goed meewerkt, sla ik die fles Hennessy kapot op je hoofd", zou het hebben geklonken in de gehuurde Mercedes Vito. Ook zouden er teksten als 'ik ga je vingers eraf knippen en dan gaan mensen zien dat het serieus is' en 'het geld boeit mij niet meer. Laten we hem dood maken', zijn gebruikt.

Duidelijk wordt wel dat verschillende verdachten zichzelf in de gehuurde bus plaatsen. De bus waar het slachtoffer uiteindelijk in mee zou zijn genomen. Maar daarbij was van een ontvoering geen sprake, vertelde verdachte Ernst A. "Hij provoceerde ons al jaren, hij schold daarbij onze moeders en zussen uit en dit plaatste hij bijvoorbeeld op sociale media. Wij waren bij de autowasstraat toen hij aan kwam lopen en toen heb ik hem op zijn gedrag aangesproken. Toen dat escaleerde hebben we samen ingestemd het gesprek op een andere plek voort te zetten", aldus A.

'Geen sprake van mishandeling'

In de bus werd het uiteindelijke slachtoffer gevraagd op de grond te gaan zitten omdat hij agressief zou zijn, verklaarde Ernst A. "Maar ik heb hem niet mishandeld".

De bus reed vervolgens een route naar Den Haag, maar stopte onderweg op drie verschillende, volgens de politie, opvallend afgelegen plekken. Twee daarvan waren nog in Amsterdam, één in Diemen. Waarom de mannen daar gestopt zijn kunnen of wilden de verdachten vandaag geen antwoord op geven. "Misschien hebben wij daar iemand bij zijn auto afgezet?", vraagt een van de verdachten zich af.

De mannen waren naar eigen zeggen onderweg naar Den Haag, waar zij JoeyAK bij zijn vriendin af zouden zetten. AK werd wel vaker naar locaties begeleid als beveiliging in zijn leven als artiest, bleek vandaag. Maar uit onderzoek van politie blijkt dat er tijdens de rit foto's van het slachtoffer zijn verschenen als hij in een bus zit. Op de afbeeldingen zou Kobus L. te zien zijn met een ontbloot bovenlichaam en had hij bloed op zijn gezicht.

Hoe dat heeft kunnen gebeuren wordt niet duidelijk uit de zitting, alle verdachten ontkennen dat er sprake was van een gijzeling en stellen daarbij ook dat er geen geweld is gebruikt. Het slachtoffer weet uiteindelijk te ontkomen in Holendrecht, daarbij zou hij nog een keer mishandeld zijn waarop bewoners de politie hebben gebeld.

Zone 6

Een maand na de ontvoering werden JoeyAK, rapper Bigidagoe en andere leden van de rapformatie aangehouden. AK zelf zat tot maart 2022 nog vast voor het ontvoeren van de vrouw en haar twee dochters. Bij de vrouw gooide hij heet water in haar nek. Ook sloeg hij haar meerdere keren met een wapen. Hij werd vrijgelaten met een enkelband onder de voorwaarde dat hij Amsterdam-Zuidoost, West en Noord niet in mag. In de zaak is hoger beroep aangetekend en zal worden behandeld door het Gerechtshof. Daarbij staat AK nog steeds op de opsporingslijst van de Surinaamse politie voor een schietpartij bij een tankstation in Paramaribo.

Ook Danzel S. (Bigidagoe) kwam al eens in aanraking met justitie. Eerder werd hij aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van een vuurwapen, maar hij werd een dag later weer vrijgelaten. In juli 2020 werd hij neergeschoten waarna een paar maanden later het huis van zijn moeder onder vuur werd genomen.

Holendrecht in ijzeren greep

Joël H. en Danzel S. zijn mannen die aan het hoofd staan van rapformatie Zone 6, met als thuisbasis de wijk Holendrecht. In de buurt neemt de groep regelmatig video's op, maar nu de mannen vastzitten zou de overheid er alles aan doen om de wijk uit de ijzeren greep van de groep te bevrijden. Volgens burgemeester Halsema is Holendrecht 'een gebied waarin criminele groepen zich hebben verenigd'. "Dat leidt niet alleen tot een gevoel van onveiligheid onder bewoners, maar ook ingrijpende geweldsdelicten in de buurt. Zo zijn er meldingen van drugsdealen, geweldsincidenten, intimidatie van bewoners."

Vandaag was de eerste dag van de strafzaak tegen Joël H. (JoeyAK), Danzel S. (Bigidagoe) en de andere mannen. Volgende week gaat de zaak verder en worden er strafeisen verwacht.