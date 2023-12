Zaak over vermeende ontvoering door JoeyAK en leden 'Zone 6' van start: "Ik knip je vingers eraf"

Het is niet de eerste keer dat Joël H. (29), beter bekend als rapper JoeyAK, zich moet verantwoorden in de rechtbank. Eerder werd hij al veroordeeld voor het ontvoeren, bedreigen en mishandelen van een vrouw. En vandaag start een nieuwe strafzaak tegen de voorman en andere leden van rapformatie Zone 6 uit Holendrecht. Volgens justitie zouden de mannen een rivaliserende rapper hebben gegijzeld en bedreigd.

De negen verdachten, vrijwel allemaal lid van de rapgroep uit Holendrecht, zouden op 3 september 2022 de 27-jarige Kobus L. hebben gedwongen in een bus te stappen bij autowasstraat Happy Duck in Duivendrecht. De man moest daarbij volgens justitie op de grond gaan zitten en bezittingen zoals zijn telefoon, Rolex-horloge en Louis Vuitton-tasje afgeven. Daarbij zouden de mannen hem hebben geblinddoekt door een trui om zijn hoofd te binden en hem meermaals hebben bedreigd.

"Ik ben demon hè, als je niet meewerkt, ga ik je schieten", zou een van de gijzelnemers hebben gezegd. "Prik hem als hij niet luistert", en "als je niet goed meewerkt, sla ik die fles Hennesy kapot op je hoofd", zou het hebben geklonken in de gehuurde Mercedes Vito. Ook zouden er teksten als 'ik ga je vingers eraf knippen en dan gaan mensen zien dat het serieus is' en 'het geld boeit mij niet meer. Laten we hem dood maken', zijn gebruikt.

'Als er niet betaald wordt, gaan ze me doodmaken'

Dit alles gebeurde volgens het Openbaar Ministerie terwijl het busje naar Den Haag en weer terug reed. Bij aankomst in Holendrecht, de thuisbasis van rapformatie Zone 6, zouden de mannen de gijzelaar naar een woning hebben willen brengen en een of meerdere vrienden van hem hebben gedwongen een bedrag van € 50.000,-, te betalen. “Ik ben met die jongen van jullie en hij moet betalen. Gaan jullie voor hem betalen?”, zou daarbij gezegd zijn. De gijzelaar riep daarbij: “Als er niet betaald wordt gaan ze me doodmaken”, aldus het Openbaar Ministerie.

Justitie zou tijdens eerdere pro-forma zittingen hebben aangegeven dat zij volop aanwijzingen zien dat de negen verdachten allemaal een relevante rol speelden. Gebaseerd op de bewegingen van de auto’s, de telefoons van de verdachten, foto’s, gesprekken en technische bewijzen.

Zone 6

Een maand na de ontvoering werden JoeyAK, rapper Bigidagoe en andere leden van de rapformatie aangehouden. AK zelf zat tot maart 2022 nog vast voor het ontvoeren van de vrouw en haar twee dochters. Bij de vrouw gooide hij heet water in haar nek. Ook sloeg hij haar meerdere keren met een wapen. Hij werd vrijgelaten met een enkelband onder de voorwaarde dat hij Amsterdam Zuidoost, West en Noord niet in mag. Daarbij staat AK nog steeds op de opsporingslijst van de Surinaamse politie voor een schietpartij bij een tankstation in Paramaribo.

Ook Danzel S. (Bigidagoe) kwam al eens in aanraking met justitie. Eerder werd hij aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van een vuurwapen, maar hij werd een dag later weer vrijgelaten. In juli 2020 werd hij neergeschoten waarna een paar maanden later het huis van zijn moeder onder vuur werd genomen.

Holendrecht in ijzeren greep

Joël H. en Danzel S. zijn mannen die aan het hoofd staan van rapformatie Zone 6, met als thuisbasis de wijk Holendrecht. In de buurt neemt de groep regelmatig video's op, maar nu de mannen vastzitten zou de overheid er alles aan doen om de wijk uit de ijzeren greep van de groep te bevrijden. Volgens burgemeester Halsema is Holendrecht 'een gebied waarin criminele groepen zich hebben verenigd'. "Dat leidt niet alleen tot een gevoel van onveiligheid onder bewoners, maar ook ingrijpende geweldsdelicten in de buurt. Zo zijn er meldingen van drugsdealen, geweldsincidenten, intimidatie van bewoners."

Vandaag start de strafzaak tegen Joël H. (JoeyAK), Danzel S. (Bigidagoe) en de andere mannen om 09.00 uur en zal de hele dag duren. Daarna zijn er nog drie dagen gepland voor de behandeling van de zaak.