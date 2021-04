Ziggo Dome en Diemen verwijderen billboard album veroordeelde rapper Joey AK

De Ziggo Dome heeft gisteren een billboard van het nieuwe album van de eind vorig jaar veroordeelde rapper Joey AK verwijderd. De poptempel promootte afgelopen week het nieuwe album "Bodemboy" waarop een kind met een vuurwapen staat afgebeeld. De Ziggo Dome zegt geschrokken te zijn van die uiting. "Dit had er nooit doorheen mogen glippen."

Ook de gemeente Diemen heeft begin deze week eenzelfde soort billboard langs de A1 laten weghalen. "We hebben geconstateerd dat de afbeelding niet voldoet aan de afspraken die we met de exploitant hebben. De billboard is daarop verwijderd", zegt een woordvoerder. Joey AK werd eind vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot ruim drie jaar cel voor het ontvoeren, mishandelen en bedreigen van een vrouw, het witwassen van 200 duizend euro en verboden wapenbezit. De rapper zit op dit moment zijn celstraf uit. "Dit had er nooit doorheen mogen glippen" Het nieuwe album werd deze week ook groots aangekondigd op één van de buitenwanden van de Ziggo Dome. Volgens directeur Danny Damman is het betreffende album meegegaan in de promotie van een reeks nieuwe albums, waartoe ook Suzan & Freek behoren. Nadat gisteren melding werd gemaakt over de promotie van het album van Joey AK door de Ziggo Dome is volgens de directeur meteen actie ondernomen. "Toen duidelijk was waar het over ging, hebben we direct gezegd dat wij onze naam hier niet aan willen verbinden", zegt Damman tegen AT5. "We zijn ervan geschrokken en hadden hier scherper op moeten zijn. Dit had er nooit doorheen mogen glippen", aldus de Ziggo Dome-directeur.

"Erg onsmakelijk" De poster hangt ook op verschillende andere locaties in de stad. Naast de Stadhouderskade en de Haarlemmermeerstraat in Zuid is de afbeelding van het album ook op andere plekken in Zuidoost gespot. En dat stuit tegen het zere been van politiemensen, die werkzaam zijn in het stadsdeel.

"Wij hebben berichten van agenten uit Zuidoost gekregen die zeggen dat met alle ontwikkelingen die er in de buurt spelen het erg onsmakelijk is", zegt Gerjan van den Heuvel van de ChristenUnie. De partij wil van burgemeester Halsema weten of zij actie kan ondernemen. Van den Heuvel noemt het "zeer onwenselijk" dat in de openbare ruimte promotie wordt gemaakt met een afbeelding van een kind met een vuurwapen. "Te meer daar juist ook in Zuidoost, waar deze rapper bekend is en waar ook de

muziek van het album naar verwijst, de wapenproblematiek enorm is. Met name onder jongeren." Het management van Joey AK was niet bereikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van burgemeester Halsema kon nog niet reageren.