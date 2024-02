Koopwoning afgelopen jaar gemiddeld een halve ton goedkoper dan in 2022

Wie een huis kocht in de stad in 2023 betaalde daar gemiddeld minder geld voor dan in 2022, zo blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waar een woning twee jaar geleden gemiddeld voor 621.000 euro over de toonbank ging, was dat vorig jaar 'maar' 568.000 euro. De gemiddelde verkoopprijs zakte daar mee voor het eerst in jaren.

Vanaf 2020 houdt het CBS jaarlijks bij wat de prijsstijgingen doen op de koopwoningmarkt. In de stad steeg die prijs de afgelopen jaren met meer dan een ton. Sinds de jaarlijkse meting in 2020 is het pas de eerste keer dat de gemiddelde verkoopprijs is gedaald. De gemiddelde verkoopprijs sinds 1995: Jaar 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023 Prijs in euro 98.008 224.938 238.189 281.206 303.925 510.919 569.890 620.954 568.161

AT5 / Luuk Koenen

Amsterdam staat niet in de top 10 van duurste gemeenten en zit zo'n kleine 60.000 euro van de nummer tien vandaan. Twee gemeenten om de stad heen staan wel in die lijst: Ouder-Amstel en Landsmeer, met respectievelijk een gemiddelde verkoopprijs van ongeveer 630.000 en 634.000 euro. Het CBS houdt bij de cijfers geen rekening met het soort woning dat wordt verkocht, de grootte of de kwaliteit. In gemeenten waar veel luxe villa's worden verkocht staan daardoor hoger op de lijst dan in gemeenten met veel kleine appartementen in de verkoop.