Steeds minder woningen te koop

Het is voor woningzoekenden nóg lastiger geworden om aan een koopwoning te komen. Het aantal woningen dat te koop staat neemt steeds verder af. De enige manier om deze neerwaartse spiraal te doorbreken is volgens experts door het bouwen van nieuwe woningen.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). Het aantal woningen dat de laatste drie maanden van vorig jaar in de regio te koop stond ligt 11 procent lager dan het kwartaal ervoor. In vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder gaat het zelfs om een afname van bijna een kwart. Het aantal te koop staande woningen daalde van 1819 in 2022 naar 1419 vorig jaar.

De afname wordt mede veroorzaakt door een stijging van het aantal verkochte woningen. Het laatste kwartaal werden er 1965 woningen verkocht, een toename van 11 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, toen er 2043 woningen worden verkocht. In vergelijking met een jaar eerder werden gaat het om een stijging van 13 procent. Het laatste kwartaal van 2022 werden er namelijk 2011 woningen verkocht.

Minste keus in Oost

In vrijwel de gehele stad is het bedroevend gesteld met het aanbod koopwoningen, maar in Oost hebben woningzoekenden de minste keus. In Centrum staan naar verhouding de meeste koopwoningen in de stad te koop, gevolgd door stadsdeel Zuid.

De vraagprijs van woningen in de stad neemt tegelijkertijd toe. Het laatste kwartaal steeg de vraagprijs met 6,2 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. In vergelijking met een jaar eerder gaat het om een stijging van 9,1 procent. De mediane vraagprijs van een woning in de regio lag het laatste kwartaal op 722.000 euro, terwijl dat een kwartaal eerder nog 671.000 euro was. Een jaar geleden was dat 640.000 euro.