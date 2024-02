Young Amsterdam Awards uitgereikt in theater Meervaart: "We vieren het talent van de stad"

In theater Meervaart was gisteravond de 10e editie van de Young Amsterdam Awards (YAA). De Young Awards worden in verschillende categorieën uitgereikt aan jonge talenten tussen de 15 en 27 jaar oud uit Amsterdam.

De Young Amsterdam Awards is een initiatief van jongerenplatform Young Amsterdam, opgericht door Mourad El Otmani. "We vieren hier eigenlijk het talent van de stad. We geven jongeren een podium om de stad te laten zien. Om te laten zien hoe rijk onze stad is."

Er zijn deze 10e editie van het gala genomineerden in 10 categorieën. Van Kunst & Cultuur tot Ondernemerschap, van Jeugdprofessional tot Docent. In die laatste categorie is Hidde Nuijten kanshebber, op sociale media beter bekend als de rappende Meester Hidde. "Ik gebruik Youtube, Instagram en Tiktok om mijn baan als docent aan de buitenwereld te laten zien." En dat lijkt het publiek te waarderen want Meester Hidde mag de Young Amsterdam Award in ontvangst nemen. "Het motiveert zeker om door te gaan. Ik heb hier een oud-leerling gezien die de docentenopleiding is gaan doen. Dit is hopelijk een motivatie om met zijn allen voor de klas te staan en die kids goed les te geven."

Thaibokser, zangeres, presentatrice maar nu vooral jongerenwerker Soumia Abalhaja is genomineerd in de categorie Jeugdprofessional. "Ik denk dat niet alleen ik deze award verdien. Ik denk dat jongerenwerkers in Nieuw-West - waar ik werkzaam ben - en de rest van Amsterdam werken met hun hart om de jongeren vooruit te helpen. Die verdienen allemaal een award." Dat vindt ook jongerenwerker Randell Thorpe, die de award onder luid gejuich in ontvangst mag nemen. "We doen het niet voor de awards. De waardering van de jongeren is genoeg. We zijn alleen met kanjers hier. Alle genomineerden zijn winnaars. Maar ik waardeer het enorm." Alle genomineerden en winnaars van de Young Amsterdam Awards 2024 zijn hier te zien.