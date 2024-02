Van art deco tot designstoelen en oude lp's: Neef Louis uit Noord stopt er na 25 jaar mee

De winkel aan de rand van Noord staat inmiddels propvol met designstukken in elk mogelijke categorie. Toch begon het voor Vlaarkamp ooit klein: "Ja, het begon vroeger thuis, en dan zie je op een gegeven moment je bed niet meer en dan ga je maar een winkeltje openen." Vlaarkamp ondernam eerst vanuit de Houthavens, maar zit inmiddels 15 jaar in Noord.

"Dit is echt zo'n rafelrand en dat is zo leuk"

Klanten die vandaag een kijkje komen nemen in de zaak betreuren dat hij gaat. "Ja, dat is echt jammer. Het is gewoon een leuke plek. Dit is echt zo'n rafelrand en dat is zo leuk", vertelt een dame.

Op de plek van Neef Louis worden op den duur woningen gebouwd. Vlaarkamp onderzocht de afgelopen tijd allerlei mogelijkheden om toch nog door te gaan, eventueel op een andere locatie, maar tevergeefs. "Het is ongelooflijk duur geworden, huren ook. Dit soort grote ruimtes bezit Amsterdam niet meer. Zeker ook in een rafelrandje als dit waar je nog redelijke huren kan betalen", aldus Vlaarkamp.

Maar ook zijn leeftijd zette hem aan het denken om te stoppen. Toch zal zijn passie voor bijzonder meubilair niet snel verdwijnen: "Het wordt echt afkicken." De winkel is in ieder geval nog tot de zomer te bezoeken.