Uitbraak van kinkhoest, ook bij baby's: "Meer mensen bevattelijk en twijfel over vaccineren"

Het aantal kinkhoestgevallen is de afgelopen weken in ramp tempo gestegen. De eerste anderhalve maand van dit jaar kreeg de GGD in de stad 85 meldingen binnen van kinkhoest, waaronder zeven baby's. Drie van hen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Geen van die baby's was gevaccineerd, ook niet via hun moeder. "De stijging vinden we zorgelijk", aldus GGD-arts Charlie van der Weijden. "Vooral kinderen hoesten soms zo ernstig dat ze niet genoeg zuurstof binnenkrijgen."

Dalende vaccinatiegraad

Een andere reden voor de toegenomen kinkhoest is de dalende vaccinatiegraad. Ook in Amsterdam ziet de GGD die trend, al is het wat minder dan in andere grote steden en verschilt het per wijk. Naast dat mensen religieuze, culturele en levensovertuigingen hebben over vaccineren, heeft ook de covidperiode discussie teweeggebracht, zegt Van der Weijde. "Het vertrouwen in de GGD is gedaald. En veel mensen twijfelen ook over vaccineren omdat we die ziekten nu nog weinig zien."

De GGD zegt er alles aan te doen om het vertrouwen terug te winnen, bijvoorbeeld door middel van inloopspreekuren voor vaccineren. "Wij willen het zo makkelijk mogelijk maken en zorgen dat de informatie er is. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een arts in gesprek gaan als ze vragen hebben over vaccineren."

Mazelen

Ook over andere infectieziekten waarvoor kan worden gevaccineerd maakt de GGD zich zorgen. "Met name bij de mazelen is de vaccinatiegraad niet wat we zouden willen zien. In andere landen zien we al grote uitbraken, we zitten eigenlijk te wachten tot dat ook in Nederland gebeurt."