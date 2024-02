Meerdere jongeren beroofd en mishandeld in Weesp: "Grof geweld werd niet geschuwd"

De politie heeft in korte tijd meerdere aangiftes ontvangen van mishandelingen, waarbij jongeren zijn belaagd, beroofd en mishandeld. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn 'opvallend jong'. De politie is een onderzoek gestart.

Bij drie incidenten in 2024 werden de slachtoffers ingesloten en door meerdere personen aangevallen en in elkaar geslagen. Deze voorvallen vonden op verschillende plekken in Weesp plaats. Volgens de politie was telkens een verband te zien met school en sociale media.

"Grof geweld werd niet geschuwd; één slachtoffer heeft ernstig letsel opgelopen, terwijl een ander, toen hij op de grond lag, tegen zijn hoofd werd geschopt", laat de politie weten.

De politie ziet in dit onderzoek overeenkomsten met incidenten in het tweede halfjaar van 2023, waaronder gewelddadige aanvallen door groepen jongeren tijdens en na het Sluis-en-Bruggenfeest in Weesp. De verdachten pleegden toen de gewelddadigheden in de avond en nacht en steeds in wisselende samenstellingen.