De gemeentebelasting komt er weer aan: "Ik schrik altijd wel een beetje als hij binnenkomt"

In het eerste kwartaal van dit jaar ontvangen Amsterdammers en Weespers hun aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Voor sommigen is het bedrag in één keer te betalen, anderen kunnen er meer moeite mee hebben om het bedrag op te hoesten. In Amsterdam Informeert gaan we de straat op om te kijken wat de reactie is van Amsterdammers op de belastingen.

Betalen in termijnen

Voor de mensen die het niet in één keer kunnen betalen, is er de mogelijkheid om te kiezen voor termijnbetalingen. Hierbij wordt de gecombineerde aanslag verspreid over het jaar in acht termijnen afgeschreven via automatische incasso. "Ja dat is een goede zaak, want als je het in één hap moet betalen komt het misschien niet uit", geeft een vrouw op de ten Katemarkt aan. "Hij komt elk jaar weer terug, dus het is wel fijn dat ik in termijnen kan betalen", vertelt een voorbijganger.