Energietoeslag voor Amsterdammers met lager inkomen

De kosten voor gas en licht zijn nog steeds hoog. Veel mensen hebben moeite om deze hoge kosten te betalen. Amsterdammers met een laag inkomen kunnen nog tot eind april een energietoeslag voor 2023 aanvragen. In Amsterdam Informeert praten we met Kathinka Kreeberg. Zij ontving vorig jaar de energietoeslag.

Niet voor iedereen is het een probleem. "Je hoort het wel om je heen ja, maar ik heb een lekker vast tarief'" geeft een voorbijganger aan. Maar steeds duurder wordende energierekeningen houdt veel Amsterdammers toch echt bezig. "Ik heb tweeënhalf jaar zitten bibberen en daar heb ik het mee gered." vertelt een voorbijganger. Iemand anders vertelt dat zij de thermostaat lager zet om zo energieverbruik te verminderen.

Quote

"Voor mij betekende de toeslag meer lucht bij tegenslagen", vertelt Kreeberg. "Ik kan de maand wel rondkomen, maar ik kan geen buffer opbouwen." Dit betekent dat als er geen werk is of als Kreeberg niet kan werken, ze snel in de problemen kan komen. De energietoeslag geeft haar op dat gebied nu zekerheid.