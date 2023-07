Toch energietoeslag voor uitwonende studenten, ook opnieuw toeslag voor minima

Studenten die op kamers wonen en een aanvullende beurs krijgen, krijgen later dit jaar ook een energietoeslag. Zij ontvangen dan 400 euro. Huishoudens met een inkomen op of net boven het bijstandsniveau kunnen ook opnieuw een toeslag aanvragen. Het bedrag bedraagt, net als vorig jaar, 1300 euro en heeft geen gevolgen voor andere toeslagen die zij ontvangen.

Dat valt te lezen in het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 van minister Carola Schouten (Armoedebeleid). Het is voor het tweede jaar op rij dat het kabinet minima huishoudens helpt met het betalen van de energierekening. "De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan eerst", aldus Schouten. De minister is blij dat de gemeenten ook dit jaar het verdelen van de energietoeslag op zich willen nemen.

Studenten lopen boot niet mis

Vorig jaar werden aanvragen van studenten voor energietoeslag afgewezen door de gemeente. Volgens de gemeente zou de situatie van studenten namelijk tijdelijk zijn en viel deze niet te vergelijken met minima huishoudens. Daarnaast zouden de studenten makkelijker een beroep kunnen doen op hun ouders, of meer lenen of werken. Student Melle van der Geest spande een rechtszaak aan tegen de gemeente en werd door de rechter in het gelijkgesteld.

Alle studenten die uitwonend zijn én een aanvullende beurs hebben krijgen dit jaar ook een energietoeslag. Het gaat om een eenmalig bedrag van 400 euro en wordt uitbetaald door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het is nog niet duidelijk wanneer de energietoeslag voor dit jaar is aan te vragen. Het wetsvoorstel moet namelijk nog worden aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer.