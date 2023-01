Eenmalige energiecompensatie van gemeente voor kleine ondernemers in de stad

De gemeente stelt een eenmalige compensatie van minimaal 1000 euro en maximaal 5000 euro beschikbaar voor kleine ondernemers in de stad die last hebben van de hoge energieprijzen. De compensatie geldt voor ondernemers met minimaal twee en maximaal tien werknemers. In totaal is er 7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De compensatie maakt deel uit van het steunpakket van 10 miljoen euro dat de stad beschikbaar heeft gesteld voor het midden- en kleinbedrijf. Hoeveel subsidie de ondernemers krijgen, hangt af van hun energiekosten. Ondernemers die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en gevestigd zijn in Amsterdam, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van

"Ik schrik van de prijsstijgingen waar sommige ondernemers mee worden geconfronteerd. Met dit pakket ondersteunen we ondernemers en helpen we hen structureel te verduurzamen om zo op lange termijn een flinke besparing te realiseren", zegt wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken). De compensatie is bedoeld als overbrugging totdat de landelijke tegemoetkoming in de energiekosten (TEK) geregeld is.

Amsterdammers kunnen de tegemoetkoming vanaf 1 februari via deze link aanvragen.