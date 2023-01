Bewoners met blokverwarming wachten met smart op compensatie: "Dit kan ik niet betalen. Klaar"

Niets dan lof heeft mevrouw Tiessen uit de Jordaan voor het bestuur van het hofje waar ze woont. "Ze regelen enorm veel. En het onderhoud hè, dat is ook een enorme klus in de eeuwenoude huisjes hier." Dat de korting op de energierekening van eind vorig jaar naar het bestuur ging - en de bewoonsters van het hofje dus niets kregen - kan ze nog wel hebben. "We hebben hier blokverwarming. Er is voor het hele hofje één energiecontract. De twee keer 190 euro is dus naar het bestuur gegaan." Ze is nog in gesprek of dat geld niet alsnog over alle dames verdeeld kan worden.

Prijsplafond

Een veel groter probleem is het prijsplafond. Tot 1.200 kubieke meter gas, 2.900 kilowattuur (kWh) elektriciteit en 37 gigajoule (GJ) stadsverwarming heeft het Rijk een maximumprijs vastgesteld. Maar die hoeveelheden zijn vastgesteld met één huishoudens in gedachten. En in het hofje van mevrouw Tiessen knallen zij en haar buren gezamenlijk met gemak door dat plafond heen. Dag korting.

"Als ik een eigen meter en contract zou hebben, zou ik onder het lage tarief vallen", zegt mevrouw Tiessen. "Nu val ik onder het hoge tarief. En dat kan ik niet betalen. Klaar."

Toch compensatie

Minister voor Energie Rob Jetten beloofde de Tweede Kamer dat er ook voor huishoudens met blokverwarming een compensatieregeling komt. Een goede zaak, vindt bewonersbelangenorganisatie stichting !WOON. "Mensen die niet via het prijsplafond een compensatie kunnen krijgen, worden dan toch geholpen met een vast bedrag", zegt adviseur Ingrid Houtepen.

Al zijn dan nog niet alle problemen opgelost: kleinere huishoudens zijn met zo'n bedrag veel meer geholpen dan grootverbruikers. "Gebruik verschilt, maar dat bedrag zal voor iedere blokverwarmingwoning waarschijnlijk hetzelfde zijn."

Hoe de compensatieregeling er precies uit zal zien, wordt volgens een woordvoerder van de minister volgende maand duidelijk.