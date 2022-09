Politiek NL V Stadsbestuur schiet lage inkomens, mkb en maatschappelijke voorzieningen te hulp

Het Amsterdamse stadsbestuur komt volgende week met een pakket aan maatregelen om mensen die van een sociaal minimuminkomen leven óf net daarboven tijdens de koopkrachtcrisis te ondersteunen. Ook voor het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke voorzieningen in de stad wordt de portemonnee getrokken. Dat zegt burgemeester Halsema vanavond in Het Gesprek met de Burgemeester op AT5. Om welk bedrag het gaat, is nog niet bekend. "Ik weet dat het college maatregelen gaat nemen om de armoede tegen te gaan."

Volgende week donderdag presenteert wethouder van financiën Hester van Buren de begroting van Amsterdam voor 2023. Daarin wordt duidelijk welke keuzes het collega maakt voor komend jaar. Nu de stad gebukt gaat onder een koopkrachtcrisis door onder meer stijgende energiekosten, kan het stadsbestuur niet anders dan sleutelen aan de bij de coalitieonderhandelingen gemaakte plannen. Afgelopen weken heeft het college besloten om geld vrij te maken voor mensen die van het sociaal minimum moeten leven (1.266,29 euro voor een alleenstaande vanaf 21 jaar). Ook Amsterdammers die daar net boven verdienen, kunnen op hulp van de gemeente rekenen. Tevens gaan het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke instellingen zoals zwembaden en sportclubs ondersteund worden. De precieze uitwerking van de plannen en welk bedragen er mee gemoeid zijn, wordt donderdag bekend.

Quote "Ik maak mij zorgen dat mensen in de kou komen te zitten, dat kinderen niet te eten krijgen en daardoor moeilijker kunnen leren" burgemeester femke halsema

"Ik maak mij grote zorgen wat deze komende koude maanden voor veel Amsterdammers betekenen", zegt Halsema. "Voor veel Amsterdammers geldt dat het nu nog wel gaat, maar dat ze eigenlijk al aan het bezuinigen zijn omdat ze bang zijn voor wat komen gaat. Dat betekent dat ze beknibbelen op zorgverzekeringen, telefoonabonnement, eten. Mensen zijn echt bang voor naheffingen aan het einde van het jaar voor hun energierekeningen die ze niet kunnen betalen."

De burgemeester voorziet grote problemen voor de stad: "Ik maak mij zorgen dat mensen in de kou komen te zitten, dat kinderen niet te eten krijgen en daardoor moeilijker kunnen leren." Prijsplafond Dinsdag presenteert het kabinet tijdens Prinsjesdag ook de rijksbegroting voor 2023. Halsema: "In eerste plaats is het een landelijk probleem. Het kabinet moet echt over de brug gaan komen. Er begint wat uit te lekken, ze gaan voor volgend jaar met maatregelen komen, maar er moet dit jaar ook nog wat gebeuren." Inmiddels lijkt een prijsplafond voor energieprijzen één van de Haagse plannen te zijn. "Dat is ook belangrijk", vindt de burgemeester. "Daar denkt het hele Amsterdamse college zo over. Om ervoor te zorgen dat mensen niet in de schulden gaan komen." Vermogenden willen helpen Ook zegt de burgemeester in contact te staan met vermogende Amsterdammers, die graag mensen willen helpen die het moeilijk hebben. "Ik denk dat wij vanuit het college ook een oproep willen doen (aan het Rijk, red.) om ervoor te zorgen dat voor mensen die een donatie krijgen, de vermogenstoets niet geldt en tegelijkertijd mensen die doneren niet met allerlei belastingaanslagen worden geconfronteerd." Kijk hier de hele uitzending van Het Gesprek terug waarin burgemeester Halsema vragen van Amsterdammers beantwoordt

AT5