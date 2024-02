Eerder vrijgelaten verdachte in zaak Jimmy Schepers opnieuw in cel na drugsdealen

De 21-jarige Guillermo G., volgens justitie betrokken bij de dood van Jimmy Schepers, zit opnieuw vast nadat hij is aangehouden op verdenking van drugsdealen. Dat bevestigen zowel het Openbaar Ministerie en de advocaat van de verdachte aan AT5. G. mocht de inhoudelijke behandeling van het proces rond de dood van Schepers in vrijheid afwachten, maar werd begin februari weer aangehouden.

De 21-jarige Jimmy was eind mei met zijn vriendengroep op festival Solid Grooves toen rond 21.00 uur een grote vechtpartij uitbrak. De vriendengroep van Schepers werd aangevallen door een andere groep jonge mannen, waar eerder ook al een confrontatie mee was. Toen Jimmy Schepers de ruzie probeerde te sussen, werd hij geschopt, geslagen en meerdere keren gestoken met een mes. Hij probeerde te ontkomen aan het geweld, maar het was al te laat. Jimmy overleed aan zijn verwondingen in het AMC.

Hoofdverdachte Derzik H.

Voor de steekpartij zijn tot nu toe drie jonge Amsterdammers aangehouden, van wie het Openbaar Ministerie Derzik H. aan als hoofdverdachte aanwijst. De drie worden verdacht van het medeplegen van doodslag, poging tot doodslag, openlijk geweld, diefstal met geweld en afpersing.

De voorlopige hechtenis van Guillermo G. en Arginio E. werd vroegtijdig opgeheven. G. werd op 13 november geschorst onder de algemene voorwaarden dat hij geen strafbare feiten pleegt. Daarnaast mocht hij geen contact hebben met medeverdachten. Met de aanhouding voor drugsdealen heeft hij de algemene voorwaarden geschonden en zit hij weer vast.

Het nieuws over de verdachten in deze zaak stapelt zich op. Eerder werd al bekend dat hoofdverdachte Derzik H. het moordwapen heeft kwijtgemaakt. De politie zocht lange tijd tevergeefs naar het steekwapen waarmee Jimmy Schepers om het leven werd gebracht, maar begin november bleek dat H. het mes tijdens zijn aanhouding in zijn onderbroek had verstopt en wist mee te nemen de politiecel in. Daarop verstopte hij het mes in een matras, om het twee dagen later in een bakje etensresten weg te gooien in een vuilnisbak.

'Niffi'

De recherche ontdekte dit pas vier weken na zijn aanhouding, toen er een gesprek tussen hem en zijn moeder werd afgeluisterd. Hierin zou hij hebben gezegd dat hij 'een niffi' (mes, red) bij zijn ballen had verstopt.

Komende donderdag is een nieuwe voorbereidende zitting in het onderzoek naar de dood van Jimmy Schepers. AT5 sprak eind vorig jaar met de ouders, zussen en broer van Jimmy over het verlies. "Nu komt het echt binnen, ik ga hem nooit meer zien. Ik ga hem nooit meer meemaken en ik ga nooit meer zijn stem horen. En dat is niet te doen, dat is echt niet te doen", vertelde vader Jan Schepers.

Bekijk hier het hele gesprek met de familie: