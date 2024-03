Theophile de Bockbrug sluit niet goed: "Mensen konden struikelen"

Deze week zijn we in Het Verkeer bij de werkzaamheden aan de Theophile de Bockbrug. Na controle bleek dat het brugdek niet goed sluit. Om de brug weer toegankelijk te maken voor fietsers en voetgangers worden de brugonderdelen nu hersteld.

AT5

De brug over de Schinkel is een drukke overgang voor fietsers en voetgangers. Het is voor sommigen dus nog even wennen dat ze de brug nu niet kunnen gebruiken. "Ik sta hier nu voor de derde keer voor de dichte brug", vertelt een vrouw onderweg naar werk. Een Amsterdammer die richting haar ouders gaat vertelt ons dat de omleiding kostbare minuten kost. "Nu moet ik omfietsen en kom ik later aan. Straks heeft mijn vader het eten al opgegeten.''

Quote "Nu kom ik later aan, straks heeft mijn vader het eten al opgegeten" Amsterdammer

Maar niet voor iedereen is het een probleem. "Het hoort erbij, het is onderhoud", geeft een oudere vrouw aan. "Dan loop ik om, bewegen is goed." Projectleider Danny Kosinski legt uit waarom het werk aan de brug nodig is. "We kregen signalen vanuit de buurt dat mensen konden struikelen", geeft hij aan. "Daarna hebben we onderzoek gedaan en hier kwam uit dat het brugdek niet goed dicht kon. Daarom moet de brug gerepareerd worden."

Quote "Het brugdek gaat niet goed dicht. Daarom moet de brug gerepareerd worden" Danny Kosinski, projectleider

AT5

Gevolgen voor het verkeer "De uitdaging is om het zo snel en nauwkeurig mogelijk te doen", vertelt Kosinski. "Dan heeft de buurt er zo min mogelijk last van." De werkzaamheden zullen bijna een maand duren. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Zeilbrug of de Overtoomse sluis. Het verkeer kan vanaf 23 maart de Schinkel weer oversteken via de Theophile de Bockbrug.