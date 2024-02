Halsema blij met steun raad: "Ik wil door op dezelfde lijn"

Burgemeester Halsema heeft de gemeenteraad aan het eind van de middag in de Stopera bedankt voor het steunen van haar herbenoeming. Een meerderheid van de raadsleden gaf aan haar graag nog zes jaar als burgemeester te willen zien.

Halsema zei haar uiterste best te doen om het vertrouwen niet te beschamen. Na haar toespraak werd ze door meerdere raadsleden en wethouders, soms uitbundig, gefeliciteerd.

"Natuurlijk ben ik er heel blij mee, want de raad wil graag dat ik doorga. En ik wilde natuurlijk ook graag door", zei Halsema na afloop tegen AT5. Wel benadrukte ze dat de herbenoeming nog niet rond is, zo heeft ze nog een gesprek met de commissaris van de Koning en moet de minister nog een handtekening zetten. "Dus ik reken me ook nog niet rijk."

Ze had vooraf al met gemeenteraadsleden gesproken en had daarom een 'goed gevoel erover'. "Ik had wel het vermoeden dat men graag wilde dat ik doorging." Wat ze de komende zes jaar gaat doen? "Ik ben druk bezig, dus ik ga ook niet echt iets anders doen. Eigenlijk wil ik door op dezelfde lijn."