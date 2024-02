Drugsverslaafden, geluidsoverlast en geweld: bewoners Venserpolder voelen zich niet veilig

Een groot deel van de wijk Venserpolder krijgt cameratoezicht. Volgens de gemeente is er sprake van 'complexe overlastproblematiek in de openbare ruimte'.

Het gaat met name om problemen die te maken hebben met alcohol- en drugsgebruik. "Bewoners ondervinden overlast van personen die in portieken en bergingsgangen als openbaar toilet, slaapplek of gebruikersruimte gebruiken", laat de gemeente vandaag weten. "De aanwezigheid van drugs trekt criminaliteit en gewelddadige incidenten aan."

In de afgelopen vijf jaar, vanaf 2018 tot en met augustus 2023, vonden er bijna 3000 incidenten van overlast of geweld plaats. De gemeente vermoedt dat het daadwerkelijke aantal incidenten hoger is, omdat de meldingsbereidheid in de wijk laag is. Dat heeft ertoe geleid dat de politie en gemeente te weinig informatie over de problemen in het gebied hebben.

Zeer onveilig

Uit een onderzoek van de gemeente bleek dat de bewoners zich zeer onveilig voelen in vergelijking met de rest van de buurten in Amsterdam. Dat komt ook door een lagere aangifte- en meldingsbereidheid en

een lager vertrouwen in de overheid en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In 2005 werden er al camera's geplaatst in de wijk, maar die werden in 2012 weggehaald omdat het toen veiliger leek. Sindsdien zou de overlast zijn toegenomen.

Het gaat niet om de hele wijkk Venserpolder, maar om onder meer de Agatha Christiesingel, Alexander Dumaslan, Charlotte Brontéstraat en aangrenzende straten. In de straten die dichter bij Station Strandvliet liggen worden geen camera's geplaatst.