Verdachte in zaak Peter R. de Vries in tranen bij laatste woord: "Ik heb er niets mee te maken"

"Omdat ik in Amsterdam te zien was, wil dat niet zeggen dat ik iets met de zaak te maken heb. Ik heb helemaal niks met de moord op Peter R. de Vries te maken. (...) De afgelopen jaren waren heel heftig voor mij. Vlak na de moord op mijn broer ben ik op verdenking in deze zaak opgepakt. Hierdoor heb ik geen tijd gehad om de dood van mijn broer te kunnen verwerken", aldus Ludgardo S. vanochtend in de Bunker in Osdorp. S. deed volgens het Openbaar Ministerie voorverkenningen en stuurde de filmers aan. Tegen hem werd 14 jaar cel geëist. De broer van de man uit Tilburg werd eind 2022 doodgeschoten bij een tankstation in Tilburg.

Drie keer levenslang

Bij een zitting eind januari kregen de negen verdachten de eis te horen. Tegen drie van hen eiste het Openbaar Ministerie levenslang. Het gaat om Delano G., de vermeende schutter, Kamil E., de vermeende bestuurder van de vluchtauto en Krystian M. die gezien wordt als de 'moordmakelaar'. Tegen de zes andere verdachten werden een maand geleden celstraffen tussen de 3 en 21 jaar geëist, voor het filmen van de moord of het regelen van verschillende zaken daar omheen. In de zittingsdagen die daarop volgden kregen de advocaten het woord en mochten de verdachten gebruik maken van een laatste mogelijkheid iets te zeggen. Aan Ludgardo S. en Konrad W. was het vandaag de beurt.

Zaak opnieuw

Hoewel de moord op de misdaadverslaggever inmiddels 2,5 jaar geleden is, is er nog altijd geen uitspraak gedaan in de zaak. Dat komt omdat een paar dagen voordat de rechter uitspraak wilde doen in 2022, nieuwe informatie boven water kwam. De rechtbank heropende het onderzoek waardoor de geplande uitspraak werd uitgesteld. Daar kwam nog bij dat één van de rechters naar het buitenland verhuisde, waardoor de zaak tegen Delano G. en Kamil E. in zijn geheel opnieuw moest worden gedaan.

In iets meer dan een week tijd ging de rechtbank opnieuw door de zaak heen. Alle informatie werd besproken, zoals de berichten die tussen verdachten werden gestuurd over de moord en haarscherpe beelden van het incident in de Lange Leidsedwarsstraat in 2021. Ook kregen de verdachten tientallen vragen van de rechter, maar niet een van hen liet iets los over hun rol bij de moord.