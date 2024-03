AT5-panel: veel ontevredenheid over afhandeling aangiftes politie

Ruim de helft van de leden van het AT5-panel die zeggen dat ze de laatste twee jaar aangifte hebben gedaan, zijn ontevreden over de afhandeling daarvan. Bijna driekwart van hen zegt zelfs dat de problemen na de aangifte niet werden opgelost. Vanmiddag geeft de Amsterdamse driehoek een update over criminaliteit en veiligheid in de stad. AT5 peilde daarom onder 1674 panelleden hun mening over criminaliteit en hun gevoelens van veiligheid.

Driekwart van de 1674 deelnemers aan ons onderzoek over het functioneren van de politie in de stad zegt zich in meer of mindere mate zorgen te maken over de explosies in de stad, en heeft die zelf soms van dichtbij meegemaakt.

Verder werd het laatste jaar gekenmerkt door een groot aantal explosies in de stad, vaak met flinke schade tot gevolg. Afgelopen week nog waren er nog drie explosies in een nacht , en werd er op de muur het woord 'war' geschreven. Door de schade raakten maar liefst zes woningen onbewoonbaar.

"Aangifte gedaan van diefstal, maar de dief is nooit gepakt", licht een van de respondenten toe. "Accufiets gestolen voor de Action Waterlandplein. Daar hangt een camera voor de winkel, maar er werd niets mee gedaan", aldus een ander. "Men deed wat men kon, ook al was dat niet heel veel. Maar ze deden hun best en probeerden mij te informeren over het vervolg van het proces", reageert weer een ander panellid.

Ruim driehonderd deelnemers deed naar eigen zeggen de laatste twee jaar aangifte bij de politie. Ruim de helft van hen heeft het gevoel dat er na afloop niet genoeg informatie werd gegeven over de aangifte, terwijl een derde dat gevoel wel heeft. De rest geeft aan er geen mening over te hebben.

Veiligheidsgevoel

Toch lijkt het met het veiligheidsgevoel onder de panelleden in de stad vrij goed gesteld. 1 op de 10 deelnemers vindt het in zijn of haar buurt onveilig. De anderen vinden hun buurt veilig tot redelijk veilig. "Er is hier veel gaande, maar veiligheid verschilt enorm per stukje straat", aldus een van hen. Een ander: "Ik voel mij over het algemeen veilig, maar als vrouw zijnde ben je altijd wel op je hoede."

De laatste jaren is door de Amsterdamse driehoek ingezet op meer agenten op straat. Toch vindt het merendeel van de panelleden dat de Amsterdamse politie te weinig zichtbaar is. Vier op de tien deelnemers zegt dat ze de politie, maar zelden zien patrouilleren in hun wijk. Terwijl ongeveer eenzelfde aantal zegt dat ze de politie wekelijks in hun buurt zien.