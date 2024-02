Paradiso pakt woekerhandel aan en maakt 2.400 tickets ongeldig

"Zwarthandelaren kopen tickets op en verkopen deze voor veel hogere bedragen door. Dit zorgt voor schaarste, waardoor ticketprijzen worden opgedreven op doorverkoopplatforms. Het wordt hierdoor voor fans steeds moeilijker om voor een eerlijke prijs tickets te kopen. Zwarthandelaren gaan op zeer geraffineerde wijze te werk, waardoor zij vaak lang onder de radar blijven. Toch heeft Paradiso een groot aantal verdachte bestellingen kunnen opsporen en annuleren", schrijft Paradiso op de website.

Checken of je kaart nog geldig is

Mogelijk zijn er mensen die via een onofficiële weg een -onmiddels ongeldig- ticket hebben gekocht. Paradiso raadt die kopers aan contact op te nemen met de verkoper of de plek waar het ticket gekocht is om na te gaan of het ticket nog geldig is. Het gaat vaak om tussenhandelsites als Viagogo, Topticketshop, Marktplaats, Ticketswap en StubHub. Maar op Facebook of Instagram worden ook vaak tickets aangeboden.

Paradiso heeft aangekondigd dat dit geen eenmalige actie is. De poptempel pakte opkopers in het verleden ook al aan, maar nog niet eerder op zo’n grote schaal.