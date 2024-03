Broedplaats geopend voor Sluisbuurt: "We kunnen hier werken aan sociale binding"

"Het is heel mooi dat we vanaf het begin kunnen werken aan de sociale en culturele binding van deze nieuwe stadswijk", zegt Ryan van der Knaap, projectcoördinator van de broedplaats. "We hebben meer dan zeventig ateliers, een bar met een terras, een jongerencentrum en een weggeefwinkel."

Kort voor de grote opening zijn de meeste kunstenaars al druk bezig in hun atelier. De aanwezige kunstenaars zijn enthousiast over de nieuwe broedplaats. '"In mijn vorige atelier was de ruimte erg beperkt en kon ik alleen kleine kunst maken. Na mijn eerste grote schilderij hier moest ik zelfs een beetje huilen", vertelt Uzine Park.

Voor de buurt moet nog blijken of het een succes is, maar kunstenaar Amber Aarts hoopt in de komende tien jaar mooie dingen samen met de buurt te mogen maken en dat de broedplaats een vorm van inspiratie is. Dit sluit aan bij het doel van de organisatie.

Het openingsfeest van broedplaats Baggerbeest duurt tot vanavond 23:00 uur.