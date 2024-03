Zwarte lijst voor horken in de horeca is terug: "Zorg gewoon dat er leuke mensen binnen zijn"

In de uitgaansgelegenheden op en rond het Leidseplein is de 'zwarte lijst' met mensen die zich hebben misdragen - en daarom niet meer welkom zijn - terug van weggeweest. Het gaat om bijvoorbeeld zakkenrollen, vechtersbazen of gasten die er een handje van hebben om dingen te slopen. Als bekend is wie dat is, kan hij of zij op de lijst komen. Dit moet ervoor zorgen dat uitgaanspubliek op zijn tellen gaat passen, maar niet elke ondernemer heeft er evenveel vertrouwen in.

AT5

Het concept van de zwarte lijst is niet nieuw, de collectieve horeca ontzegging (CHO), zoals de lijst officieel heet bestaat al langer. Op het Leidseplein is Arjan de Waard, eigenaar van café de Waard en café Mokum, de initiatiefnemer. In het gebied zijn al meer dan 35 horecagelegenheden aangesloten. "Ik begrijp niet waarom andere horecagelegenheden niet blij zouden zijn met deze aanpak. Ik twijfel er niet aan, we hebben al eerder een zwarte lijst hier gehad. In het begin komen er al snel een heel aantal mensen op de lijst, maar dit neemt al snel af." Ondernemers moeten per buurt de zwarte lijst zelf opzetten, op het Rembrandtplein en in de Reguliersdwarsstraat zijn ze nog aan het werk aan zo'n lijst.

Quote ''Je kan hier nog gewoon tien biertjes drinken zonder dat je huisarts of vrouw dit te weten komt’’ Nik Poldervaart - Café de Kroegtijger

Niet iedereen heeft begrip voor de herinvoering van de zwarte lijst. "Het is juist zo mooi dat je bij een café anoniem binnen kunt lopen. Een zwarte lijst werkt alleen als iedereen in de stad meedoet. Nu ben je niet meer welkom op het Leidseplein, maar wel op het Rembrandtplein dat is heel vreemd. Het is de taak van de politie om ervoor te zorgen dat het veilig is, niet wij als horecapersoneel", zegt Nik Poldervaart, eigenaar van café de Kroegtijger op de Zeedijk. In het gebied rond zijn kroeg is nog geen sprake van een dergelijke lijst, en hij zou er ook niet snel aan meewerken als er in de toekomst wel zo'n lijst zou komen. "Nee, bij mij mag je altijd lekker binnenkomen in mijn eigen Vaticaantje. Je kan hier tien biertjes drinken zonder dat je huisarts of vrouw dit komt te weten." De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten dat een zwarte lijst niet zonder voorwaarden opgesteld mag worden. Zo moet er altijd iemand betrokken zijn van de politie, de gemeente of het Openbaar Ministerie. Bovendien moet de privacy van betrokkenen voldoende gewaarborgd worden. Op het Leidseplein moet de zwarte lijst binnen een maand zijn ingevoerd.