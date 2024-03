Stadgenoot krijgt ongelijk: zoon (49) die bij moeder woont is medehuurder

De man woonde enige tijd in België, maar hij keerde in 2018 op 44-jarige leeftijd terug naar de sociale huurwoning van zijn moeder in Zuidoost. In april 2019 kreeg de man een ongeval met een auto waardoor hij hersenletsel opliep. Hij heeft geen werk en wordt geholpen door een begeleider. Zijn moeder en hijzelf deden in 2020, 2021, 2022 en 2023 al pogingen om hem aan te merken als medehuurder, maar Stadgenoot wees alle verzoeken af.

Volgens de kantonrechter is voldoende vast komen te staan dat de twee inderdaad een gemeenschappelijk huishouden hebben. Omdat de begeleider en het buurtteam 'professionals in hun vakgebied' zijn, gelooft de kantonrechter hun verklaringen ook. "Zo bezien heeft Stadgenoot onvoldoende gesteld om te twijfelen aan de inhoud van voornoemde brieven waarin het beeld van een gemeenschappelijke huishouding wordt geschetst."

De kantonrechter schrijft in het vonnis wel dat een situatie waarin een kind bij een ouder woont meestal geen 'duurzame' gemeenschappelijke huishouding is, maar een 'aflopende' situatie. Met andere woorden, het kind heeft de bedoeling om later te vertrekken. In dit geval is daar volgens de kantonrechter geen sprake van. Zo had de man alleen kleding meegenomen en geen meubels, heeft hij weinig sociale contacten, zitten zijn eigen kinderen in Afrika en is niet gebleken dat hij zelf naar een woning in Nederland heeft gezocht.