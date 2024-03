Weer drukte verwacht op en rond Stadhouderskade door werkzaamheden

De gemeente werkt vanaf maandag aan de kruising van de Stadhouderskade met Oosteinde. Verkeer vanaf de Stadhouderskade richting de Amsteldijk is daardoor niet mogelijk en ook de brug vanaf Oosteinde is afgesloten voor het verkeer.

Naar verwachting zal het hierdoor behoorlijk druk worden op en rond de Stadhouderskade. Automobilisten worden naar de President Kennedylaan gestuurd.

Ook fietsers zullen moeten omrijden. De Stadhouderskade is afgesloten voor fietsers in beide richtingen tussen de Amsteldijk en de Van Woustraat. Fietsers leidt de gemeente om via de Govert Flinckstraat en Van Woustraat.

De gemeente versmalt de zuidelijke rijbaan en plaatst een definitieve laad- en losplaats ter hoogte van de Lidl. Ook past de gemeente de fietsoversteek aan en de verkeerslichten worden vernieuwd. Het werk duurt tot en met vrijdag 22 maart.

In de zomer van vorig jaar leidden werkzaamheden aan de Stadhouderskade ook al tot flinke files.