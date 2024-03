Hittebestendig en groener: stadsdeel West presenteert toekomstplan voor het Westerpark

Groen in plaats van tegels en een betere toegankelijkheid aan de Noordkant: De komende tien jaar gaat er veel veranderen in het Westerpark. Stadsdeel West wil dat het park meer opgewassen raakt tegen de hitte en de komst van de nieuwe woonwijk Haven-Stad. Toch vindt Diego Pos van de vrienden van het Westerpark de aanpassingen niet voldoende: "Dit is al openbaar groen"

Een van de doelen is het toegankelijker maken van het park. Onderdeel hiervan is het beter benutten van reststukjes en inefficiënt gebruikte ruimte, bijvoorbeeld aan de Noordzijde van het park. Toch zijn de plannen voor Diego Pos, voorzitter van de Vrienden van het Westerpark, een bron van ergernis. ''Het wordt hier helemaal niet mooier, het is al mooi. De Spaarndammerdijk is een van de oudste stukjes van de stad en staat er al duizend jaar. Een paar extra bloemen lost niets op, er gaat hier dus helemaal niks veranderen.'' Bovendien komt er geen nieuw recreatiegroen bij. Het stuk achter het spoor is al openbaar stelt hij.

Klimaatverandering, de komst van Haven-stad, toenemende drukte en de komst van meer cultuur in het park. Volgens Thomas Hermans, stadsdeelbestuurder West, zijn dat de komende jaren de uitdagingen voor het Westerpark. "Als we in de toekomst bijvoorbeeld schaduw in het park willen moeten we nu gaan ingrijpen", zegt hij. Het stadsdeel publiceerde vorige week een plan van aanpak waarin vier kerndoelen staan waar de komende tien jaar aan gewerkt wordt.

Daarnaast heeft Pos zorgen over de conditie van het grote grasveld in het midden van het park. De gemeente wil het veld namelijk ook in de toekomst voor evenementen blijven gebruiken. "De grasmat is een manifestatieveld waar ook recreatie op mogelijk is, we proberen zo goed mogelijk de balans hierin te vinden. Een maximaal aantal evenement dagen, maar de rest van het jaar moet het groen zijn, zodat de mensen ervan kunnen genieten'', zegt Hermans.

Volgens Pos is er van balans weinig sprake. ''De grasmat is de hele tijd naar de klote, het is de afgelopen tien jaar nog nooit gelukt om het gras te sparen. Vorig jaar was de grasmat de hele zomer niet toegankelijk voor chillende jongeren die willen picknicken", vertelt hij.

Hermans beaamt dat er veel problemen waren met het gras, maar belooft ook verbetering. ''Afgelopen jaar was een drama, niet alleen qua droogte maar ook omdat het bewateringssysteem niet functioneerde. Dit jaar gaat het beter worden, het systeem is gemaakt en we stellen een limiet aan het aantal evenement dagen.''