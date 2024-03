Onduidelijkheid over ontvlechten metronet: "Geen discussie voeren die te vroeg is"

Het is nog de vraag of het voorstel van alle politieke partijen in de gemeenteraad om nog twee jaar te wachten met het anders inrichten van het metronet zin heeft. Wethouder en Vervoerregiobestuurder Melanie van der Horst wilde er vanavond nog niet diep op ingaan. Wel benadrukte ze opnieuw dat er volgens haar een vorm van 'ontvlechten' nodig is.

Eind februari verspreidde de Vervoerregio, een samenwerkingsverband over vervoer tussen Amsterdam en omliggende gemeenten, een document waarin over ontvlechten gesproken werd. Dat betekent dat er minder metrolijnen over hetzelfde spoor rijden en het aantal metro's op dezelfde lijn daardoor omhoog kan. Het gevolg is ook dat sommige Amsterdammers moeten overstappen omdat ze hun directe lijn verliezen. Raadsleden en bewoners van Zuidoost vrezen dat dit betekent dat de directe metrolijn van Gaasperplas naar het Centraal Station verdwijnt. Vorige week werd daarom tijdens de gemeenteraadsvergadering door alle politieke partijen een voorstel aangenomen om 'de eerste twee jaar van de concessie de tijd te nemen om het traject van ontvlechting en de verschillende scenario’s daartoe uit te werken' en de directe verbinding dus nog niet meteen op te heffen.

Quote "Ik sta zij aan zij met bewoners, als het weer wordt voorgesteld, dan staan we er weer" Erik Bobeldijk, SP

Vanavond werd het onderwerp tijdens een vergadering van de zogeheten regioraad besproken. SP-raadslid Erik Bobeldijk zei dat gemeenteraadsleden 'unaniem' hadden besloten om de metrolijn te behouden. Hij werd daarna wel gecorrigeerd coalitieraadsleden Elisabeth IJmker (GroenLinks) en Elise Moeskops (D66), die benadrukten dat het niet per se om behoud van de lijn ging, maar om het uitwerken van verschillende plannen. "Ik sta zij aan zij met bewoners, als het weer wordt voorgesteld, dan staan we er weer", reageerde Bobeldijk. "Dat we er de tijd voor moeten nemen, dat er verschillende manieren van zijn en dat we het heel goed over moeten hebben, dat snap ik allemaal heel goed", antwoordde Van der Horst. "Ik begrijp ook goed de gevoeligheden. Alleen de situatie zal niet zijn zoals die nu is over vijf jaar. Dat gaat echt anders zijn. We zullen, als we meer mensen willen verleiden de metro in te stappen, de frequenties moeten verhogen."

Quote "Geef ons ook even de kans om kennis te nemen van de brief en daarop te reageren" Melanie van der Horst, bestuurder Vervoerregio

Daarnaast herhaalde Van der Horst dat het gebruik van het openbaar vervoer met 40 procent groeit en dat er dus meer metro's zullen moeten rijden, omdat het anders 'echt voor niemand meer een comfortabele reis is'. Wel zei ze dat het dagelijks bestuur van de Vervoerregio de brief van de raadsleden formeel gezien nog niet gelezen heeft. "Ik heb er ook nog niet met mijn collega's over kunnen spreken. Dus ik denk dat we ervoor moeten oppassen dat we een discussie voeren die iets te vroeg in de tijd zit. Geef ons ook even de kans om kennis te nemen van de brief en daarop te reageren." De plannen zijn nog lang niet definitief. Raadsleden geven nu nog wensen en bedenkingen door en ook de gemeente zelf zal nog een advies geven. Het GVB zal uiteindelijk moeten laten zien hoe de ontvlechting eruit ziet. Het verdwijnen van de directe verbinding vanaf de Gaasperplas naar het Centraal Station lag de afgelopen jaren ook al op tafel, maar een definitief besluit werd toen uitgesteld.