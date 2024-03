Renovatie Molen van Sloten trekt bekijks: "Dit spektakel willen we wel meemaken"

"Geweldig, spannend", vertelt een van de toeschouwers. Een ander: "We zijn uit Leerdam gekomen want we zijn vrijwilliger in de molen. En dit willen we wel meemaken, dit spektakel."

Drie molenmakers en een hijskraan zijn nodig om de roeden omhoog te takelen. Maar zo spannend is het niet voor de ervaren molenmakerij J.K. Poland: ''Het is gewoon routine, we doen wel meer dan 20 klussen per jaar,'' vertelt een molenmaker.