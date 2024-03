Kruising Stadhouderskade Oosteinde op de schop: ''Grote uitdaging zijn de fietsers''

De kruising Stadhouderskade/Oosteinde wordt veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden zijn een grote uitdaging en dat komt vooral door fietsers die de omleidingen negeren. Omgevingsmanager Hans Groot vertelt daar meer over in Het Verkeer .

Voor automobilisten betekent de nieuwe situatie dat ze straks te maken hebben met een T-splitsing. ''Omdat de Van Woustraat autoluw is geworden kunnen auto's niet meer van en naar de Stadhouderskade rijden vanaf de Van Woustraat'', vertelt Groot. ''Om sluipverkeer door de Pijp te voorkomen passen we dit kruispunt aan. Autoverkeer kan dan wel Oosteinde in- en uitrijden.''

''Grote uitdaging voor dit project is om ervoor te zorgen dat fietsers niet over de autorijbaan en de stoepen gaan fietsen'', legt hij uit. Maar dat is nog niet zo makkelijk. De één na de ander fietst met de auto's mee over de rijbaan. Daarom roept hij fietsers op om toch echt gebruik te maken van de omleidingsroutes om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Gevolgen en afronding werkzaamheden

De Stadhouderskade is afgesloten voor autoverkeer in westelijke richting vanaf de Amsteldijk. Auto’s worden omgeleid via de President Kennedylaan. Verkeer in oostelijke richting, richting de Amsteldijk, kan wel doorrijden

Voor fietsers is de Stadhouderskade in beide richtingen tussen de Amsteldijk en de Van Woustraat afgesloten. Er is een omleiding via de Govert Flinckstraat en Van Woustraat. De brug vanaf Oosteinde is afgesloten voor alle verkeer. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn klaar op vrijdag 22 maart.