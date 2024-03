Tram 26 rijdt vier weekenden niet: "Het is hier anders te krap om veilig te werken"

Deze week zijn we met Het Verkeer bij de Piet Heinkade ter hoogte van de Czaar Peterstraat. Hier zijn werkzaamheden begonnen voor het aanleggen van een tijdelijk spoor voor tram 26. Daarom rijden er in maart en april vier weekenden geen trams. Projectmanager Bas Vroon legt uit waarom een tijdelijk spoor nodig is.

De werkzaamheden op de Piet Heinkade hebben ook te maken met de grote werkzaamheden van ProRail bij Amsterdam Centraal. "ProRail gaat vanaf de zomer starten met het vervangen van treinspoorbruggen bij CS", vertelt Vroon. "Voor tram 26 betekent dit dat de tram niet aan de voorzijde kan halteren", legt Vroon verder uit. Hierdoor zal tram 26 van de voorzijde van CS naar de IJzijde verplaatsen. Om ervoor te zorgen dat tram 26 nog steeds de GVB-werkplaats kan bereiken wordt er nu een tijdelijk spoor aangelegd.

Niet iedereen in de buurt is blij met de aanleg van een tijdelijk tramspoor. "Het was eerst een hondenuitlaatveldje", vertelt een hondeneigenaar. "Als dit alleen maar een tramspoor wordt dan vind ik het vooral zonde. Er is al niet veel groen in de buurt." Vroon vertelt dat hondeneigenaren niet bang hoeven te zijn. "Zodra de werkzaamheden klaar zijn, maakt de aannemer het park weer netjes", licht hij toe. Het tijdelijke spoor zal vijf jaar blijven liggen. Hierna wordt het weer weggehaald en komt het hondenuitlaatveldje terug.

Vier weekenden geen tramverkeer Door werkzaamheden direct langs de sporen van tram 26 kan hij vier weekenden niet rijden. "Het is hier heel krap", vertelt Vroon. "We hebben soms meer ruimte nodig om veilig te werken."



In de volgende weekenden rijdt tram 26 niet en worden er bussen ingezet: Zaterdag 9 en zondag 10 maart

Zaterdag 30 maart, zondag 31 maart en maandag 1 april

Zaterdag 13 en zondag 14 april

Zaterdag 25 en zondag 26 mei Reizigers van tram 7 moeten in april rekening houden een aangepaste route omdat er een wissel geplaatst wordt om het tijdelijke spoor op aan te laten sluiten. Verder is er één rijstrook van de Piet Heinkade afgesloten, maar autoverkeer kan langs het werk blijven rijden. Vanaf juni is het tijdelijke spoor in gebruik en kan tram 26 via het spoor van tram 7 naar de werkplaats.

